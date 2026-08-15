Katarzyna Wasick mistrzynią Europy. Polka popłynęła po złoto

Wasick stoczyła niezwykle zacięty pojedynek ze Szwedką Sarah Sjoestroem. Polka wyprzedziła aktualną mistrzynię olimpijską na tym dystansie o zaledwie 0,02 s. Sjoestroem finiszowała z czasem 23,86, a brązowy medal zdobyła Włoszka Sara Curtis – 23,99.

Dla 34-letniej reprezentantki Polski jest to trzeci medal mistrzostw Europy w karierze. Wcześniej dwukrotnie sięgała po srebro w rywalizacji na 50 m stylem dowolnym.

Katarzyna Wasick mistrzynią Europy. Ustanowiła nowy rekord Polski

Sobotni sukces ma dodatkowy wymiar, ponieważ pływaczka poprawiła własny rekord kraju. Wynik 23,84 s jest o 0,11 s lepszy od poprzedniego rekordu Polski.

Złoto Wasick jest drugim medalem reprezentacji Polski podczas tegorocznych mistrzostw Europy w Paryżu. Wcześniej brązowy krążek na 400 m stylem zmiennym wywalczyła Justina Kozan.