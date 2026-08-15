Katarzyna Wasick mistrzynią Europy. Polka popłynęła po złoto
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Sport

Katarzyna Wasick mistrzynią Europy. Polka popłynęła po złoto

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Katarzyna Wasick, pływaczka
Katarzyna Wasick, pływaczka Źródło: PAP / Tomasz Waszczuk
Katarzyna Wasick zdobyła w sobotę w Paryżu złoty medal mistrzostw Europy w pływaniu. Polka triumfowała w finale 50 metrów stylem dowolnym, uzyskując czas 23,84 s, którym ustanowiła także nowy rekord Polski.

Wasick stoczyła niezwykle zacięty pojedynek ze Szwedką Sarah Sjoestroem. Polka wyprzedziła aktualną mistrzynię olimpijską na tym dystansie o zaledwie 0,02 s. Sjoestroem finiszowała z czasem 23,86, a brązowy medal zdobyła Włoszka Sara Curtis – 23,99.

Dla 34-letniej reprezentantki Polski jest to trzeci medal mistrzostw Europy w karierze. Wcześniej dwukrotnie sięgała po srebro w rywalizacji na 50 m stylem dowolnym.

Katarzyna Wasick mistrzynią Europy. Ustanowiła nowy rekord Polski

Sobotni sukces ma dodatkowy wymiar, ponieważ pływaczka poprawiła własny rekord kraju. Wynik 23,84 s jest o 0,11 s lepszy od poprzedniego rekordu Polski.

Złoto Wasick jest drugim medalem reprezentacji Polski podczas tegorocznych mistrzostw Europy w Paryżu. Wcześniej brązowy krążek na 400 m stylem zmiennym wywalczyła Justina Kozan.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Eurosport
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