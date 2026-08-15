Izraelscy osadnicy odcięli Palestyńczykom dostęp do wody. Napełnili nią basen

Źródło od pokoleń było wykorzystywane przez miejscową społeczność do nawadniania pól. Osadnicy przekierowali jego wodę do basenu, który stał się atrakcją odwiedzaną przez izraelskich turystów. Palestyńscy rolnicy twierdzą, że w wyniku odebrania dostępu do wody ponoszą straty finansowe i mają problemy z utrzymaniem upraw.

Agencja Reutera podaje, że w 2026 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych odnotowała już ponad 160 przypadków ataków osadników związanych z infrastrukturą wodną na Zachodnim Brzegu. Przejęcia źródeł i niszczenie lub blokowanie infrastruktury wodnej są częścią szerszego konfliktu o dostęp do ziemi i zasobów naturalnych na tym terytorium.

Jeden z izraelskich osadników, 21-letni Jiszaj Shreiber, powiedział Reutersowi, że rosnąca liczba izraelskich turystów sprawiła, iż Palestyńczycy obawiają się korzystania z tego miejsca. Według niego rdzenni mieszkańcy "boją się tam przychodzić".

Shreiber oświadczył, że Zachodni Brzeg należy do narodu żydowskiego i że jeśli Palestyńczycy nie chcą zaakceptować żydowskiej władzy, powinni odejść.

Izraelska okupacja Palestyny. Wojna o wodę na Zachodnim Brzegu

Sprawa wpisuje się w szerszy spór dotyczący kontroli nad palestyńskimi źródłami wody. Według danych cytowanych przez Reutersa około 95 proc. źródeł w północnej części Doliny Jordanu zostało przejętych przez izraelskich osadników.

Palestyńczycy i organizacje monitorujące sytuację na Zachodnim Brzegu wskazują, że ograniczanie dostępu do wody i ziemi zwiększa presję na mieszkańców i może przyczyniać się do ich wysiedlania.

Izrael zajął Zachodni Brzeg podczas tzw. wojny sześciodniowej w 1967 roku. Twierdzi, że to terytorium sporne, a nie okupowane.

Osadnicy stoją na stanowisku, że basen w Fasajil powstał w miejscu starożytnego zbiornika wodnego, który należał do żydowskiego króla Heroda z czasów biblijnych.

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