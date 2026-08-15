Ogromny pożar na Pomorzu. Apel do mieszkańców

Ogień objął trzy hale o łącznej powierzchni ponad 3 tys. metrów kwadratowych oraz hałdę odpadów o powierzchni około 2 tys. metrów kwadratowych.

Według rzecznika prasowego KW PSP w Gdańsku mł. asp. Dawida Westrycha sytuacja nie została jeszcze opanowana. Strażacy koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia oraz ochronie sąsiednich obiektów.

Do akcji skierowano 33 zastępy, a na miejsce sprowadzane są kolejne jednostki z województwa pomorskiego. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Nagranie dokumentujące pożar w Chlewnicy, na którym widać kłęby czarnego dymu, zamieścił w mediach społecznościowych portal Remiza.pl, zajmujący się tematyką pożarniczą.

Pożar w zakładzie utylizacji odpadów. Pilny apel do mieszkańców

W związku z dużym zadymieniem gmina Potęgowo wydała pilny komunikat do mieszkańców. Zaapelowano o zamknięcie okien i drzwi, ograniczenie przebywania na zewnątrz, zwłaszcza w miejscach, gdzie wyczuwalny jest dym, oraz o niezbliżanie się do miejsca prowadzenia działań.

Akcja gaśnicza wymaga również dużych ilości wody. Władze poinformowały, że w Potęgowie, Nowym Skórowie, Darżynie i Darżynku w najbliższych godzinach mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadek ciśnienia w gminnym wodociągu.

Czytaj też:

Ogromny pożar hali produkcyjnej w Małopolsce