Ogromny pożar hali produkcyjnej w Małopolsce

W sobotę spłonęła hala produkcyjna w miejscowości Mszana Dolna w powiecie limanowskim. W trakcie ewakuacji poszkodowana została jedna osoba.

Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej

Kpt. Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie poinformował, że na terenie płonącej hali magazynowej znajduje się również między innymi stacja diagnostyczna pojazdów. W bezpośrednim sąsiedztwie jest też zakład stolarski.

Mówiąc o szczegółach pożaru, kpt. Ciepły powiedział, że chodzi o halę produkcyjną przy ul. Władysława Orkana w Mszanie Dolnej. – Hala jest w całości objęta ogniem – przekazał rzecznik małopolskiej straży pożarnej.

Strażak dodał, że w trakcie ewakuacji ranna została jedna osoba. Chodzi o uraz nogi. Poszkodowana osoba trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziona przetransportowana do szpitala. Jej stan jest określany jako dobry.

Nad obiektem unosiły się kłęby czarnego dymu. W ramach akcji ratowniczo-gaśniczej na miejsce skierowano m.in. grupę dronową, która przeprowadziła streaming i monitoruje sytuację z powietrza. Do akcji zadysponowano także grupę chemiczną z Krakowa, która odpowiada za monitorowanie jakości powietrza.

Do pożaru wezwano liczne zastępy straży pożarnej. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Po godzinie 19 poinformowano, że trwa dogaszanie. Wiadomo już, że udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym o pojemności ok. 20 tys. litrów.

Ze względu na wysoką temperaturę do akcji skierowano też grupę medyczną. Jej zadaniem było zabezpieczenie działań ratowników oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy dla strażaków.

Straż zaapelowała do okolicznych mieszkańców, aby nie zbliżali się do miejsca pożaru i nie utrudniali dojazdu pojazdom ratowniczym. Osobom przebywającym w rejonie zdarzenia zaleca pozostanie w budynkach.

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