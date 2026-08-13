Wyciek danych. Wicepremier o "kolejnych intensywnych działaniach państwa"

W wyniku cyberataku na prywatną firmę MyDr doszło do nadzwyczajnego wycieku danych wrażliwych prawie 19 milionów obywateli Polski. "Sprawa jest na bieżąco monitorowana przez właściwe służby i instytucje państwowe. Centrum e-Zdrowia pozostaje we współpracy ze służbami koordynującymi zadania związane z wyjaśnieniem incydentu i wspiera działania mające na celu ograniczenie jego potencjalnych skutków" – poinformowała spółka MyDr.

Według medialnych doniesień, wśród wykradzionych danych znajdują się także te należące do pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej oraz żołnierzy Wojska Polskiego.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje dochodzenie dotyczące bezprawnego uzyskania danych z systemu MyDr, a prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w spółce.

Nowe działania po wycieku danych z MyDr

"Państwo podejmuje kolejne intensywne działania zabezpieczając incydent cyberbezpieczenstwa związany z wyciekiem danych z prywatnej firmy MyDr. Urząd Ochrony Danych Osobowych zdecydował o przeprowadzeniu kontroli w spółce, a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo prowadzą operacje mające doprowadzić do wykrycia sprawców" – przekazał w najnowszym wpisie zamieszczonym w serwisie X wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

"Koordynujemy działania służb i instytucji państwa majce zabezpieczyć wykradzione dane Polek i Polaków. Każdy z nas może zrobić coś już teraz: zastrzeżcie PESEL. W ciągu ostatnich 24 godzin ponad pół miliona osób zdecydowało się na to. To proste i skuteczne zabezpieczenie przed próbami wykorzystania danych do wyłudzeń" – wskazał.

"Incydent w firmie MyDr zostanie dokładnie wyjaśniony, a jeśli zawiodły procedury po stronie firmy, która nie zabezpieczyła się odpowiednio, będą wyciągnięte konsekwencje prawne" – zapowiedział Krzysztof Gawkowski.

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