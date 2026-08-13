Lisicki: Nawet Norwegowie nie chcą do UE. Ziemkiewicz: Zazdroszczę, że w niej nie są

Prawie połowa Norwegów nadal nie chce, by ich kraj wstąpił do Unii Europejskiej – wynika z opublikowanych w poniedziałek wyników sondażu Opinion dla magazynów ABC Nyheter i Altinget. Zwolennicy integracji dominują wyłącznie wśród najstarszych badanych.

Przeciwko wejściu do UE zagłosowałoby 49 proc. respondentów, a za – 37 proc. Pozostałe 14 proc. nie potrafiło wskazać odpowiedzi. W poprzednim badaniu z lutego wyniki przeciwko przystąpieniu do UE było 48 proc. ankietowanych, za – 38 proc. i 14 proc. nie miało zdania w tej sprawie.

Największy sprzeciw odnotowano na zachodzie Norwegii, gdzie przeciw członkostwu opowiedziało się 54 proc. badanych. Najwięcej zwolenników integracji jest w Oslo – wejście do UE popiera 53 proc. mieszkańców stolicy. Jedyną grupą, w której zwolennicy integracji z Unią dominują, są osoby powyżej 60. roku życia. W tej grupie wstąpienie do UE popiera 48 proc. ankietowanych wobec 42 proc. przeciwników. Więcej przeciwników niż popierających wstąpienie do Unii jest wśród młodych Norwegów.