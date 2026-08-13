Większość członków Rozwoju Plus wyrzucona z PiS. Dlaczego nie wszyscy?

Część polityków Rozwoju Plus już otrzymała od sądu dyscyplinarnego PiS decyzję o usunięciu z partii oraz klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W przesłanym 13 sierpnia orzeczeniu wskazano, że dopuścili się "ciężkiego naruszenia art. 39 w zw. z art. 36 ust. 1 i 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości". Art. 36 mówi, że kandydaci, którzy dostali się do parlamentu z list PiS muszą należeć do klubu PiS. Informację o wykluczeniu członków stowarzyszenia Rozwój Plus z partii Jarosława Kaczyńskiego jako pierwsza przekazała Wirtualna Polska.

Stacja Polsat News doprecyzowała, że formalnie w PiS nadal są Piotr Müller, Michał Dworczyk oraz Waldemar Buda, gdyż – jak uznano – "nie tworzyli nowego klubu". Są to bowiem eurodeputowani. Z Prawa i Sprawiedliwości usunięto dokładnie 38 posłów, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego, a także dwóch senatorów.

Rozłam w PiS. Nowy klub Morawieckiego

Do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości doszło w lipcu, po tym jak kierownictwo ugrupowania zobowiązało w uchwale swoich działaczy do podpisania "lojalek" i wystąpienia ze stowarzyszeń – jak wskazano – "prowadzących działalność polityczną". Były premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że nie zamierza rezygnować z działalności swojego stowarzyszenia – Rozwój Plus.

Początkowo Komitet Polityczny PiS nie usunął z partii członków Rozwoju Plus. Skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Funkcję tę pełni Karol Karski.

Nie czekając na decyzję, Morawiecki i jego ludzie założyli własny klub parlamentarny. W jego skład wchodzi 40 posłów. Przewodniczym został sam Morawiecki, zaś wiceprzewodniczącym – Łukasz Schreiber.

Rozwój Plus jest trzecią siłą w polskim Sejmie. Mianem największego klubu parlamentarnego może szczycić się teraz Koalicja Obywatelska (156 deputowanych). Prawo i Sprawiedliwość ma 147 "szabel".

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