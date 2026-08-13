Więcej wicemarszałków Sejmu? Szykuje się nowe rozdanie

Zmiana ma związek z powstaniem dwóch nowych klubów parlamentarnych – Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego oraz Unii Centrum. Oba środowiska chcą mieć swoich przedstawicieli we władzach Sejmu.

Obecna liczba wicemarszałków wynika z uchwały przyjętej 13 listopada 2023 roku. Od tego czasu układ sił w Sejmie jednak się zmienił. Powstał klub Rozwój Plus skupiony wokół Mateusza Morawieckiego, a po odejściu kilkunastu polityków z Polski 2050 utworzono Unię Centrum.

Oba nowe kluby zamierzają zgłosić własnych kandydatów na stanowisko wicemarszałka. Problem w tym, że PiS zdecydowało się wystawić Marcina Ociepę zamiast Elżbiety Witek, co oznacza, że przy obecnych zasadach skład prezydium jest w praktyce pełny.

Według informacji RMF FM Kancelaria Sejmu prowadzi już rozmowy z marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, pozostałymi członkami prezydium oraz przewodniczącymi klubów. Rozważana jest nowa uchwała zwiększająca liczbę miejsc dla wicemarszałków do ośmiu.

Głosowanie po wakacjach

Głosowanie miałoby się odbyć na pierwszym lub drugim posiedzeniu Sejmu po przerwie wakacyjnej. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy potwierdza, że rozmowy w tej sprawie już trwają.

– Dyskusja wewnątrz koalicji w tej sprawie trwa. Opozycja pewnie też będzie miała swoje zdanie na ten temat. Sam ciekawy jestem, czy PiS będzie chciał, żeby Rozwój Plus było w prezydium. Zobaczymy. O tym trzeba rozmawiać. Jak wiem, Kancelaria Sejmu już takie rozmowy prowadzi – powiedział RMF FM Wieczorek.

Polityk zwrócił uwagę, że powstanie dwóch nowych klubów zmieniło "reguły gry" w trakcie obecnej kadencji. Dotyczy to nie tylko prezydium Sejmu, ale również podziału miejsc w komisjach.

– W przypadku podziału komisji, no to są konkretne wzory, parytety dla każdego z klubów, bez względu na to, czy to jest początek kadencji, czy to jest jej połowa. I zawsze tak było, że te zmiany następowały. Prezydium Sejmu i Kancelaria Sejmu ma teraz trochę pracy z tym – dodał Wieczorek.

PiS nie mówi "nie"

Co istotne, zwiększenia liczby wicemarszałków nie wyklucza również Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Andrzej Śliwka zadeklarował gotowość do rozmów, jeśli propozycja będzie miała charakter kompromisowy.

– Jeżeli przy pewnych modyfikacjach, a one nastąpiły, jest wola kilku środowisk politycznych, żeby zwiększać liczbę wakatów w prezydium, no to oczywiście trzeba usiąść do dyskusji i rozmawiać. Ja nie mówię nie, bo jeżeli są kluby parlamentarne, jeżeli to by miało być jakieś nowe rozdanie, to trzeba nad tym się zastanowić – powiedział Śliwka.

Według ustaleń RMF FM najpierw Sejm miałby zagłosować nad uchwałą zwiększającą liczbę miejsc w prezydium. Dopiero później odbyłoby się głosowanie nad kandydaturą Marcina Ociepy. Przyjęcie nowych zasad otworzyłoby jednocześnie drogę do stanowisk wicemarszałków dla przedstawicieli Rozwoju Plus i Unii Centrum.

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