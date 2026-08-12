Hołownia wejdzie do rządu? "Tuskowi będzie z nim lepiej"

Jak informuje "Super Express", w Polsce 2050 trwa dyskusja, czy to Szymon Hołownia, czy obecna liderka ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna otrzymać stanowisko wicepremiera w ramach planowanej rekonstrukcji rządu.

Gazeta przypomina, że premier Donald Tusk dotychczas blokował możliwość objęcia funkcji wicepremiera przez Pełczyńską-Nałęcz. Według jednego z polityków Polski 2050 cytowanego przez gazetę, "z Szymonem Tuskowi będzie się lepiej pracowało". Wewnątrz ugrupowania to Hołownia ma mieć większe poparcie jako kandydat na stanowisko wicepremiera.

Gdzie jest Polska 2050 w koalicyjnej układance?

O tym, kto zostanie kandydatem Polski 2050, zdecyduje samo ugrupowanie. Szef klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz powiedział Polskiemu Radiu 24, że partia chce mieć polityka w randze wicepremiera i wewnętrznie rozstrzygnie, czy będzie nim Hołownia, czy Pełczyńska-Nałęcz.

W poniedziałek (10 sierpnia) odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej – Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego – poświęcone m.in. możliwej rekonstrukcji rządu. Pełczyńska-Nałęcz nie została zaproszona na to spotkanie.

Hołownia wicepremierem, Berek sędzią TK? Spekulacje medialne

Wejście Hołowni do rządu oznaczałoby zmianę jego wcześniejszych planów. Po wyborach prezydenckich w 2025 r. deklarował wycofanie się z wielkiej polityki, chciał opuścić Polskę i pracować w ONZ jako komisarz do spraw uchodźców. Zakończył też pełnienie funkcji marszałka Sejmu. W styczniu 2026 r. na przewodniczącą Polski 2050 wybrano Pełczyńską-Nałęcz.

Hołownia w roli zastępcy Tuska to na razie jedynie spekulacje. W poniedziałek (11 sierpnia) premier poinformował o odejściu z rządu Macieja Berka, ministra ds. wdrażania polityki rządu. Jego obowiązki przejmie szefowa Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska. Berek, według nieoficjalnych informacji, ma zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

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