Ruch Ukrainy w sprawie zakończenia wojny. Propozycje są już w rękach USA

Poinformował o tym we wtorek wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów oczekuje od Waszyngtonu m.in. wsparcia ukraińskiej obrony powietrznej oraz zwiększenia presji na Moskwę. – Przekazaliśmy stronie amerykańskiej nasze propozycje – powiedział Zełenski w wieczornym wystąpieniu.

Zełenski: Ameryka może pomóc naszej obronie

Zełenski wskazał, że Stany Zjednoczone mogą pomóc Ukrainie zarówno w kwestiach wojskowych, jak i poprzez wywieranie presji na Rosję. – Ameryka może pomóc naszej obronie, przede wszystkim w obronie powietrznej i wywieraniu presji na Rosję, by zmieniła plany, przygotowywała się do zakończenia wojny i jej nie przeciągała – powiedział ukraiński prezydent.

Kwestia możliwości wznowienia rozmów między Rosją i Ukrainą pojawiała się wcześniej w wypowiedziach przedstawicieli amerykańskiej administracji.

1 sierpnia sekretarz stanu USA Marco Rubio mówił o gotowości Waszyngtonu do sprawdzenia w najbliższych tygodniach, czy możliwy jest powrót do rozmów rosyjsko-ukraińskich. Deklarował również amerykańskie wsparcie dla ewentualnych negocjacji.

Trump: Myślę, że robimy postępy

Do rozmów dotyczących zakończenia wojny odniósł się 7 sierpnia Donald Trump. Kilka dni temu, podczas spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym prezydent USA stwierdził, że pojawiły się postępy. – Pracujemy nad tym i myślę, że robimy postępy – powiedział Trump. Nie podał szczegółów dotyczących prowadzonych rozmów ani ewentualnych warunków porozumienia.

Trump mówił jednocześnie o trudnościach związanych z zakończeniem wojny. – To jest brutalna, bardzo brutalna wojna. W tej wojnie jest wiele nienawiści. Między oboma przywódcami jest bardzo dużo nienawiści – stwierdził, odnosząc się do Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Wysłannicy Trumpa mają odwiedzić Kijów

W drugiej połowie sierpnia do Kijowa mogą przyjechać wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner. O planowanej wizycie informowały media, powołując się na swoje źródła.

Według tych doniesień przedstawiciele strony amerykańskiej mają wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Ukrainy.

Dzień Niepodległości Ukrainy przypada 24 sierpnia.

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