W Europie nie ma już prawie żadnych rakiet Patriot dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował wcześniej, że w 2026 r. Ukraina otrzymała od partnerów zaledwie jedną trzecią liczby pocisków obrony powietrznej przekazanych jej w 2025 r.

Szczególnie dotkliwy jest niedobór amerykańskich Patriotów, które są jednymi z najskuteczniejszych systemów dostępnych Ukrainie do zwalczania rosyjskich pocisków balistycznych.

Skala problemu była widoczna podczas rosyjskiego ataku na Kijów 4 sierpnia. Według ukraińskich władz siły rosyjskie wystrzeliły wówczas 24 pociski balistyczne i cztery manewrujące. Żadna z rakiet nie została przechwycona.

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Niedobory pocisków są związane nie tylko z rosnącym zapotrzebowaniem Ukrainy. Na dostępność amunicji wpływa także sytuacja na Bliskim Wschodzie. USA zużyły znaczne ilości rakiet podczas konfliktu z Iranem, co dodatkowo obciążyło światowe zapasy uzbrojenia tego typu.

Waszyngton prowadzi rozmowy z Kijowem w sprawie umożliwienia Ukrainie produkcji Patriotów na własnym terytorium. W lipcu Zełenski informował, że na szczeblu politycznym uzgodniono możliwość udzielenia Ukrainie odpowiednich licencji.

Jednocześnie europejskie państwa próbują rozwijać własne zdolności w dziedzinie obrony przeciwrakietowej. W zeszłym miesiącu europejskie koncerny zbrojeniowe ogłosiły plan stworzenia europejskiego systemu przechwytującego, który miałby w przyszłości zmniejszyć zależność kontynentu od amerykańskich technologii.

Według agencji prasowej Reuters, chroniczny niedobór antyrakiet może utrzymywać się jeszcze przez pewien czas, zmuszając Ukrainę do dokonywania trudnych wyborów dotyczących priorytetowych celów do obrony.

Kontrowersyjna decyzja rządu

W lipcu głośno było o przekazaniu Ukrainie pocisków PAC-3 do systemów obrony powietrznej Patriot, które Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych do obrony przed rosyjskimi Iskanderami. Informacje, które na początku krążyły w internecie, potwierdził później szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Po ataku USA i Izraela na Iran antyrakiety do zestawów Patriot stały się jednymi z najbardziej poszukiwanych rodzajów uzbrojenia na świecie. Według doniesień amerykańskiej prasy, odwetowe uderzenia Teheranu na sojuszników Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej znacząco uszczupliły amerykańskie zapasy pocisków PAC-3.

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