Nowa inwestycja Orlenu. Największa instalacja OZE

Farma będzie wspierać ograniczanie kosztów działalności zakładu oraz zwiększać udział energii odnawialnej w aktywach Grupy.

To największa przyzakładowa instalacja OZE w Grupie Kapitałowej Orlen. Nowa instalacja została zbudowana na terenie rafinerii i obejmuje około 60 hektarów. Farma składa się z blisko 68 tysięcy dwustronnych modułów fotowoltaicznych o mocy szczytowej 620 W każdy. Zastosowana technologia umożliwia absorbcję światła słonecznego z obu stron paneli, zwiększając ich wydajność także przy słabszym nasłonecznieniu, podano.

Pierwsza taka sytuacja

"Po raz pierwszy będziemy samodzielnie wytwarzać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby rafinerii w Możejkach. To ważny krok w ograniczaniu wpływu naszej działalności na środowisko, ale także konkretne wsparcie dla efektywności kosztowej zakładu. Dzięki tej inwestycji większa część energii zużywanej przez Orlen Lietuva będzie pochodzić z własnego, odnawialnego źródła, co realnie wzmacnia konkurencyjność spółki i wpisuje się w długoterminową strategię Grupy Orlen" – powiedział dyrektor generalny Orlen Lietuva Dariusz Zonenberg, cytowany w komunikacie.

Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej na poziomie około 45 GWh pozwoli pokryć około 7 proc. rocznego zapotrzebowania Orlen Lietuva na energię elektryczną. Dzięki wykorzystaniu własnej energii ze źródeł odnawialnych spółka będzie mogła ograniczyć koszty jej zakupu o około 4 mln euro rocznie. Łączna wartość inwestycji wyniosła niemal 35 mln euro, z czego 2,5 mln euro pochodziło ze wsparcia z Funduszu Modernizacyjnego Unii Europejskiej.

Projekt jest częścią działań wynikających ze Strategii Orlen 2035, w której Grupa zakłada dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności swoich aktywów przemysłowych. Farma fotowoltaiczna w Możejkach pokazuje, jak te założenia są wdrażane w praktyce także poza Polską – bezpośrednio tam, gdzie energia z OZE może wspierać codzienną pracę zakładu. Realizacja projektu miała również polski komponent wykonawczy. Za budowę farmy fotowoltaicznej odpowiadała firma białostocka firma Electrum, co podkreśla zaangażowanie kompetencji krajowych podmiotów w rozwój aktywów Grupy Orlen poza Polską, wskazano również.

Kluczowy gracz w litewskiej gospodarce

Orlen Lietuva od lat pozostaje jednym z kluczowych uczestników litewskiej gospodarki, ważnym pracodawcą w regionie i największym płatnikiem podatków w kraju. Od 2006 roku Orlen przeznaczył niemal 4,5 mld euro na przejęcie i modernizację rafinerii w Możejkach. Spółka zarządza również terminalem w Butyndze, stanowiącym kluczowy element łańcucha dostaw surowców na Litwie, oraz terminalem kolejowym w Mockavie, który wspiera eksport produktów do Polski i Ukrainy. Uruchomienie farmy fotowoltaicznej potwierdza długoterminowe zaangażowanie Grupy Orlen na Litwie oraz pokazuje, że inwestycje w transformację energetyczną mogą wzmacniać zarówno efektywność przemysłu, jak i rozwój jego otoczenia gospodarczego, podkreślono w materiale.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

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