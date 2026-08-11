Indie: Aktywista chrześcijański aresztowany za komentarz na Facebooku

Organizacje praw człowieka protestują przeciwko zatrzymaniu i ostrzegają przed wykorzystywaniem przepisów dotyczących podżegania do wrogości na tle religijnym w celu uciszania przedstawicieli mniejszości.

Zarzuty dla aktywisty

Pannalal został zatrzymany w nocy z 7 na 8 sierpnia po zawiadomieniu złożonym przez Amita Chimnaniego, rzecznika rządzącej w Indiach partii Bharatiya Janata Party (BJP). Według policji aktywista zamieścił "wysoce obraźliwy” komentarz pod wpisem dotyczącym kultu Shivling, symbolu związanego z bogiem Shivą.

Policja wszczęła postępowanie na podstawie przepisów Bharatiya Nyaya Sanhita, indyjskiego kodeksu karnego obowiązującego od 2024 r. Pannalalowi zarzucono m.in. podżeganie do wrogości między grupami, umyślne i złośliwe działania mające na celu urażenie uczuć religijnych oraz umyślną zniewagę mogącą prowadzić do zakłócenia porządku publicznego.

Dzień po aresztowaniu Pannalal stanął przed sądem, który zdecydował o jego areszcie. W nocy, gdy został zatrzymany, przed jego domem w Raipurze demonstrowali członkowie Bajrang Dal, hinduistycznej organizacji nacjonalistycznej. Policja rozproszyła zgromadzonych i patrolowała okolicę.

Aresztowanie wywołało protesty organizacji praw człowieka i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. W liście opublikowanym 10 sierpnia grupa aktywistów, wśród nich John Dayal i jezuita Cedric Prakash, wyraziła "głębokie zaniepokojenie” sprawą i zażądała zwolnienia Pannalala za kaucją oraz przeprowadzenia postępowania w sposób przejrzysty i wolny od nacisków politycznych.

Autorzy listu zwrócili uwagę, że premier stanu Chhattisgarh Vishnu Deo Sai miał publicznie potępić wypowiedź Pannalala i uznać ją za szkodliwą dla Sanatan Dharma, zanim sprawa została rozpatrzona przez sąd. Ich zdaniem takie wypowiedzi podważają zasadę domniemania niewinności.

Nowe przepisy dyskryminują chrześcijan

Obrońcy Pannalala wskazują również na szerszy kontekst sytuacji chrześcijan w Chhattisgarh. Ich zdaniem aresztowanie nastąpiło w czasie zaostrzania przepisów antykonwersyjnych i rosnącej presji na mniejszości religijne. Pannalal od lat krytykuje przypadki nacisków i przemocy wobec chrześcijan, szczególnie na terenach wiejskich i zamieszkanych przez ludność plemienną.

W ostatnich latach w różnych częściach stanu dochodziło do przerywania nabożeństw chrześcijańskich oraz ataków na wspólnoty domowe, którym zarzucano propagowanie przymusowych konwersji. W maju w dystrykcie Sukma około 100 osób wtargnęło do kościoła podczas niedzielnej liturgii, domagając się od wiernych wyrzeczenia się chrześcijaństwa. Około 30 osób zostało rannych.

Napięcia nasiliły się po wejściu w życie w kwietniu nowej ustawy o wolności religijnej w Chhattisgarh. Zaostrza ona przepisy dotyczące nawróceń dokonywanych przy użyciu siły, oszustwa, przymusu, niewłaściwego wpływu lub zachęt. Wprowadza także obowiązek wcześniejszego zgłaszania zamiaru konwersji władzom oraz surowsze kary, m.in. za tzw. masowe nawrócenia.

Organizacje chrześcijańskie krytykują ustawę, wskazując, że szerokie definicje zawartych w niej przestępstw mogą sprzyjać nadużyciom i zwiększać presję na mniejszości religijne.

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