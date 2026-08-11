Dwa rosyjskie tankowce trafią na złom. USA je przejęły i sprzedały

Jak podał Reuters, jednostki Era i Lileo kupiła w ubiegłym miesiącu dubajska firma Global Marketing Systems (GMS), zajmująca się recyklingiem statków. Tankowce mają zostać rozebrane w stoczniach złomowych w Indiach.

Prezes GMS Anil Sharma powiedział, że sprzedaż została zatwierdzona przez sąd. Jak zaznaczył, w przypadku jednostek pojawiły się problemy związane m.in. z ustaleniem ich wcześniejszej własności. Firma zapłaciła za oba statki nieujawnioną kwotę.

Era i Lileo są częścią większej grupy tankowców przejętych przez Stany Zjednoczone w ramach działań przeciwko transportowi objętej sankcjami ropy. Według Reutersa USA przejęły po operacji związanej z Wenezuelą nawet 10 tankowców.

Tankowce powiązane z Rosją trafią na złom. USA sprzedały przejęte jednostki

Era, wcześniej pływająca jako Marinera i Bella 1, została w styczniu br. przejęta przez amerykańską Straż Przybrzeżną i siły specjalne na wodach na południe od Islandii.

Według władz USA statek należał do tzw. rosyjskiej floty cieni i był wykorzystywany do transportu objętej sankcjami ropy z Wenezueli i Iranu. Jednostka wcześniej wymknęła się z amerykańskiej blokady na Karaibach, której celem było ograniczenie eksportu wenezuelskiej ropy.

Drugi tankowiec, Lileo, wcześniej noszący nazwy Galileo i Veronica, został przejęty przez USA na Karaibach. Jednostka była objęta amerykańskimi sankcjami związanymi z Rosją.

Oba statki wielokrotnie zmieniały nazwy, co – według amerykańskich władz – miało utrudniać wykrycie ich powiązań z objętymi sankcjami operacjami transportu ropy.

Blokada morska Wenezueli i pojmanie Maduro

Przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu 2025 r. prezydent USA Donald Trump zarządził blokadę wszystkich objętych sankcjami tankowców wpływających do portów w Wenezueli i wypływających z nich.

Na początku stycznia br. USA przeprowadziły atak na stolicę Wenezueli, Caracas, i pojmały prezydenta kraju Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores. Para stanęła przed sądem w Nowym Jorku, gdzie usłyszała zarzuty związane m.in. z handlem narkotykami. Oboje nie przyznali się do winy.

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