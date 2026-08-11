Trump potajemnie opuścił Turcję innym samolotem. Ujawniono dlaczego

Jak podał "Washington Post", operacja miała zmylić potencjalnych zamachowców, a także część dziennikarzy i pracowników Białego Domu.

Do zmiany samolotu miało dojść 8 lipca w Ankarze. Trump wcześniej wszedł na pokład starszego samolotu wykorzystywanego jako Air Force One. Według ustaleń "WaPo" prezydent wraz z kilkoma współpracownikami opuścił jednak maszynę w nietypowy sposób – wykorzystano do tego samochód cateringowy, którego podnośnik ustawiono przy bocznych drzwiach samolotu. Następnie Trump miał zostać przewieziony do C-32A.

Na pokład samolotu osobno wszedł sekretarz obrony Pete Hegseth. Według źródła gazety miało to sprawić, by odlot wyglądał jak rutynowa operacja. Tymczasem starszy Air Force One, na którego pokładzie znajdowali się dziennikarze i część personelu Białego Domu, miał pełnić funkcję przynęty. Przez kilka godzin miejsce pobytu prezydenta nie było znane opinii publicznej, a według "WaPo" także części wysokich rangą urzędników.

Zamiana samolotu Trumpa. Była groźba zamachu ze strony Iranu

Amerykańscy dziennikarze ustalili, że powodem operacji było wiarygodne zagrożenie zamachem ze strony Iranu. Dodatkowe środki bezpieczeństwa miały zostać wdrożone po wznowieniu przez USA nalotów na Iran, zarządzonych przez Trumpa po załamaniu negocjacji między Waszyngtonem a Teheranem.

Biały Dom nie odniósł się szczegółowo do doniesień o zmianie samolotu. Dyrektor ds. komunikacji Steven Cheung podkreślił jedynie, że nowy Air Force One posiada zaawansowane systemy ochrony, a prezydent jest celem wielu przeciwników USA. – Wykorzystujemy wszelkie dostępne nam środki, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom – powiedział, cytowany przez „Washington Post”.

Nie wiadomo, w jaki sposób Trump po wylądowaniu w Wielkiej Brytanii przesiadł się z C-32A z powrotem do starszego Air Force One. To właśnie z tej maszyny później wysiadł przed kamerami, a następnie przesiadł się do nowego Boeinga 747-8 i odleciał do Waszyngtonu.

Czytaj też:

Ivanka Trump miała zginąć w zamachu. Doniesienia z USA