Austria odkryła tajny kanał dostaw do Rosji. Jest polski ślad

Austria odkryła międzynarodowy mechanizm omijania sankcji, za pomocą którego do Rosji trafiały objęte restrykcjami urządzenia wykorzystywane do produkcji silników rakiet manewrujących i samolotów bojowych – poinformowało austriackie MSW. Według śledczych od 2022 r. do rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego wysłano sprzęt o wartości ponad 3,3 mln euro.

W centrum sprawy znalazła się firma z Wiednia, która miała fałszować dokumenty dotyczące końcowego odbiorcy towarów. Specjalistyczne urządzenia do obróbki metalu, w tym maszyny CNC, były następnie przekazywane do Rosji za pośrednictwem sieci firm-pośredników działających w kilku państwach.

Omijanie rosyjskich sankcji. Polska wśród wymienionych państw

Według austriackich władz w procederze wykorzystywano podmioty z Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Hongkongu, Białorusi, Kirgistanu, Korei Południowej, Polski i Litwy. Ostatecznie sprzęt miał trafiać do przedsiębiorstw powiązanych z rosyjskim państwowym koncernem zbrojeniowym Rostec.

Śledczy ustalili, że dostarczone urządzenia zostały wykorzystane do produkcji sprzętu wojskowego, w tym silników do rakiet manewrujących oraz myśliwców. Austriacki minister odpowiedzialny za wywiad Joerg Leichtfried ocenił, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie europejskiej technologii wysokiej precyzji do produkcji rosyjskiego uzbrojenia.

Białorusin zatrzymany w Wiedniu. Austria prowadzi śledztwo

Jak podaje Reuters, w maju aresztowano 28-letniego obywatela Białorusi, który kierował wiedeńską firmą. Podczas zatrzymania skonfiskowano maszyny CNC i specjalistyczne narzędzia o wartości około 140 tys. euro. Materiały dotyczące procederu zebrano m.in. podczas czterech przeszukań przeprowadzonych w sierpniu 2025 r.

Austria prowadzi dalsze śledztwo w sprawie naruszenia unijnych sankcji wobec Rosji. Rosyjska ambasada w Wiedniu oraz koncern Rostec nie skomentowały tych doniesień.

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