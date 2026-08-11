Sprawa Romanowskiego. Nowa decyzja prokuratury

Według informacji RMF FM prokuratura uznała, że zastosowany wobec Romanowskiego środek zapobiegawczy jest nadal zasadny. Wskazano m.in. na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez niego zarzucanych mu przestępstw.

Prokuratorzy podkreślili również, że tymczasowe aresztowanie stosuje się wobec podejrzanego w sprawie jako całości, a nie odrębnie w odniesieniu do poszczególnych zarzutów.

Romanowski ścigany przez prokuraturę ws. Funduszu Sprawiedliwości

Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i polityk PiS, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W tej samej sprawie ścigany jest poseł PiS Zbigniew Ziobro, były szef MS, którego Romanowski był zastępcą. Obaj nie przyznają się do winy, ich zdaniem sprawa ma charakter polityczny.

Ziobro i Romanowski po wyjeździe na Węgry otrzymali od rządu Viktora Orbana azyl polityczny, ale po zmianie władzy opuścili Budapeszt, bo nowy premier Peter Magyar zapowiedział ich ekstradycję do Polski.

W maju Ziobro poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, a Telewizja Republika podała, że został jej komentatorem politycznym. Wkrótce potem prokuratura potwierdziła doniesienia mediów o tym, że Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów wjechał posługując się wizą dziennikarską.

Romanowski jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Jego miejsce pobytu pozostaje nieznane. W sprawie Ziobry minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wystosował do władz USA wniosek o jego tymczasowe aresztowanie i ekstradycję.

Wniosek o ekstradycję Ziobry z USA

Prokuratura Krajowa podała w komunikacie, że wniosek został sporządzony po uprawomocnieniu się postanowienia o zastosowaniu wobec Ziobry tymczasowego aresztowania oraz po zakończeniu procedur wymaganych do wystąpienia o jego wydanie przez władze amerykańskie.

PK wskazała, że zarzuty objęte wnioskiem spełniają wymóg tzw. podwójnej karalności, będący jedną z podstaw ekstradycji.

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