Były prezydent Syrii skazany na karę śmierci. Sąd wydał wyrok

Asad był sądzony za za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne popełnione podczas wojny domowej w Syrii, w której zginęło około 400 tys. ludzi, a miliony zostały zmuszone do ucieczki ze swoich domów.

Asad został obalony w grudniu 2024 r. po ofensywie rebeliantów, która zakończyła trwające od dekad rządy jego rodziny. Po upadku reżimu uciekł z Syrii do Rosji, jest prawdopodobnie w Moskwie. Syryjski sąd prowadził postępowanie pod jego nieobecność.

Karę śmierci otrzymał również Atef Nadżib, były szef służb bezpieczeństwa w prowincji Dara na południu Syrii. Nadżib został oskarżony o udział w brutalnym tłumieniu protestów, które rozpoczęły się w 2011 r. i przerodziły w wojnę domową.

Wojna domowa w Syrii. Asad skazany na śmierć

Agencja Reutera przypomina, że konflikt w Syrii doprowadził do śmierci setek tysięcy osób i był naznaczony licznymi przypadkami zabójstw, tortur oraz innych poważnych naruszeń praw człowieka. Reżim Asada rozpoczął brutalne tłumienie prodemokratycznych demonstracji w czasie tzw. arabskiej wiosny, co przyczyniło się do eskalacji konfliktu.

Wtorkowy wyrok jest pierwszym skazaniem obalonego dyktatora w związku ze zbrodniami przypisywanymi jego reżimowi. Były prezydent objął władzę w 2000 r., po śmierci swojego ojca Hafeza al-Asada, i sprawował ją do momentu przewrotu pod koniec 2024 r.

Nowym przywódcą Syrii został Ahmed al-Szara, wcześniej szef islamistycznego ugrupowania Dżabhat an-Nusra i Hajat Tahrir al-Szam (HTS), a także bojownik Al-Kaidy.

Rozliczenie zbrodni poprzedniego reżimu

Syryjskie władze dążą do rozliczenia przedstawicieli dawnego reżimu. Wcześniej sprawy dotyczące tortur i zbrodni popełnionych za rządów Asada były prowadzone także przed sądami europejskimi, m.in. w Niemczech i Holandii.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR) twierdzi, że jesienią ubiegłego roku Asad przeżył próbę otrucia.

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