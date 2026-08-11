Donald Tusk w Wilkowyjach. Senyszyn: Jak Gierek

W poniedziałek Wirtualna Polska ujawniła kolejną aferę Koalicji Obywatelskiej – tym razem chodzi o nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy dla powodzian. Szymon Jadczak opisał cały skandal w materiale zatytułowanym "Miliony dla powodzian dostali mąż i sąsiedzi polityczki KO. Za wodę, po której nie ma śladu". Tego samego dnia premier Donald Tusk wrzucił na swój profil na X filmik z aktorami z popularnego serialu telewizyjnego TVP "Ranczo". Na nagraniu widać, że szef rządu jest w znakomitym humorze i dobrze się bawi. Pod filmikiem Tuska pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Wielu internautów uznało takie zachowanie za niestosowne, biorąc pod uwagę okoliczności, ale pojawiły się także zarzuty dotyczące mieszania polityki z serialem.

Senyszy porównuje Tuska do... Gierka

Portal Plotek.pl poprosił o komentarz w tej sprawie Joannę Senyszyn.

– Przeciwnicy polityczni zawsze będą mieć pretensje o wszystko, a zwolennicy będą się zachwycać. Do polityków generalnie można odnieść zasadę – cokolwiek uczynisz, będzie źle. O Donaldzie Tusku kiedyś się mówiło, że wszystko jest "winą Tuska", i to w czasach, gdy rządził PiS. Warto jednak zauważyć, że on jest premierem, a nie tylko politykiem. Bo polityków jest na kopy. Premier czy prezydent to już są takie funkcje i stanowiska, które zmuszają do pewnej powściągliwości. Natomiast nie widzę w tym absolutnie niczego złego. To może co najwyżej przypominać takie gospodarskie wizyty Gierka. Zresztą jeszcze w poprzednich kadencjach premier Tusk lubił, rzekomo znienacka, wpaść na wcześniej przygotowane przecież śniadanie u górali czy rolników – oceniła w rozmowie z serwisem.

Tusk na planie "Rancza". Reżyser zabrał głos

W związku z zamieszaniem wokół wizyty Tuska głos zabrał reżyser "Rancza" Wojciech Adamczyk. Jego reakcja miała uspokoić fanów.

"Szanowni fani serialu "Ranczo"! Przestańcie, proszę, myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Ktoś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczypospolitej odwiedził plan zdjęciowy? Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie! Przemyślcie to, proszę. Pozdrawiam Was!" – napisał w mediach społecznościowych.

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