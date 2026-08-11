Gigantyczna inwestycja w Łodzi. Chodzi o Apache

Umożliwią to umowy zawarte między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 a Boeingiem w ramach zobowiązań offsetowych związanych z zakupem przez Polskę 96 amerykańskich maszyn.

Kontrakt na śmigłowce Apache został podpisany w 2024 roku i opiewa na około 10 mld dolarów. Premier Donald Tusk określił go jako "kluczowy i przełomowy" oraz największy tego rodzaju kontrakt w historii Polski.

Szef rządu podkreślił, że inwestycja będzie miała znaczenie nie tylko dla wojska, ale również dla Łodzi i całego regionu. Według jego zapowiedzi zatrudnienie w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 ma się podwoić, a nowe miejsca pracy będą związane m.in. z zaawansowanymi technologiami i obsługą nowoczesnego sprzętu wojskowego.

W Łodzi ma powstać największe centrum serwisowe śmigłowców Apache w Europie. Polska, która zamówiła 96 takich maszyn, będzie natomiast dysponowała największą flotą AH-64E poza Stanami Zjednoczonymi.

Polska chce być zbrojeniowym hubem w Europie

Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że zakup śmigłowców powinien wiązać się z transferem technologii oraz tworzeniem miejsc pracy w Polsce. Jak zaznaczył, podpisane umowy oznaczają "zmianę generacyjną" dla Sił Zbrojnych RP, a offset ma przyczynić się do rozwoju technologicznego polskiego przemysłu. – Podpisane dziś umowy wykonawcze to największy kontrakt ze Stanami Zjednoczonymi w historii Polski. To zmiana generacyjna dla Wojska Polskiego – powiedział.

Wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zadeklarowała natomiast, że Polska chce stać się europejskim hubem dla amerykańskich przedsiębiorstw zbrojeniowych. Łódzkie centrum ma w pierwszej kolejności obsługiwać polską flotę Apache, ale w przyszłości jego usługi mają być kierowane również do innych państw kupujących te śmigłowce.

Przedstawiciele MON wskazują, że umowy są również kolejnym elementem współpracy obronnej Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Sobkowiak-Czarnecka przekonywała, że łączna wartość polskich kontraktów zbrojeniowych zawartych z USA jest większa niż cały unijny mechanizm SAFE.

Premier zapowiedział jednocześnie kolejne kontrakty dotyczące modernizacji armii. W najbliższych dniach finalizowane mają być m.in. zamówienia na produkowane w Polsce zestawy przeciwlotnicze Piorun o wartości około 7 mld zł.