Burza po wizycie premiera na planie serialu. "Powinniście być dumni"

W poniedziałek Wirtualna Polska ujawniła kolejną aferę Koalicji Obywatelskiej – tym razem chodzi o nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy dla powodzian. Szymon Jadczak opisał cały skandal w materiale zatytułowanym "Miliony dla powodzian dostali mąż i sąsiedzi polityczki KO. Za wodę, po której nie ma śladu". Tego samego dnia premier Donald Tusk wrzucił na swój profil na X filmik z aktorami z popularnego serialu telewizyjnego TVP "Ranczo". Na nagraniu widać, że szef rządu jest w znakomitym humorze i dobrze się bawi. Pod filmikiem Tuska pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Wielu internautów uznało takie zachowanie za niestosowne, biorąc pod uwagę okoliczności, ale pojawiły się także zarzuty dotyczące mieszania polityki z serialem.

Tusk na planie "Rancza". Reżyser zabrał głos

W związku z zamieszaniem wokół wizyty Tuska głos zabrał reżyser "Rancza" Wojciech Adamczyk. Jego reakcja miała uspokoić fanów.

"Szanowni fani serialu "Ranczo"! Przestańcie, proszę, myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Ktoś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczypospolitej odwiedził plan zdjęciowy? Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie! Przemyślcie to, proszę. Pozdrawiam Was!" – napisał w mediach społecznościowych.

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Kultowy serial wraca do TVP

"Ranczo" to kultowy serial TVP, produkowany od 2006 roku. Jego ostatni, dziesiąty sezon TVP1 premierowo wyemitowała w 2016 roku. Od tamtej pory nie powstał nowy sezon o perypetiach mieszkańców Wilkowyj. Rozmowy na temat kontynuacji podejmowane były wielokrotnie, jednak towarzyszyły im przykre okoliczności. W listopadzie 2018 roku zmarł współtwórca serii, autor scenariusza Andrzej Grembowicz. Z kolei po śmierci w lutym 2020 roku Pawła Królikowskiego, wcielającego się w rolę Kusego, wydawało się, że nagranie kolejnych odcinków nie będzie już możliwe.

Latem ubiegłego roku reżyser serialu – Wojciech Adamczyk – niespodziewanie poinformował w Kanale Zero, że plany się zmieniły i powstaną nowe odcinki "Rancza", które również doczekają się emisji w TVP. Nadchodzący, 11. sezon, "Rancza" będzie liczyć 6 odcinków. Co ciekawe, zostały one napisane jeszcze przez nieżyjącego już scenarzystę Andrzeja Grembowicza znanego pod pseudonimem Robert Brutter.

Kultowy serial powróci do TVP w grudniu tego roku. Nowe odcinki "Rancza" mają być nadawane w TVP1 – tak jak w przeszłości – w niedziele o godz. 20.20.

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