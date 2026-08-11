Mentzen odpowiada Morawieckiemu. Jasna deklaracja

Morawiecki, który jest obecnie liderem stowarzyszenia Rozwój Plus, zwrócił uwagę na możliwość kooperacji z prezesem partii Nowa Nadzieja podczas jednego ze spotkań z wyborcami.

– Sławomir Mentzen jest jak najbardziej częścią obozu patriotycznego, wyobrażam sobie z nim współpracę – powiedział były premier.

Mentzen: Tu nie bardzo jest miejsce na kompromis

Na słowa Mateusza Morawieckiego szybko zareagował w mediach społecznościowych wywołany do tablicy Sławomir Mentzen.

– No nie, nie będziemy razem współpracować przy zwiększaniu socjalu, nie będziemy razem współpracować przy zwiększaniu marnotrawstwa naszych pieniędzy publicznych – powiedział jeden z liderów Konfederacji. – Wy chcecie iść w tym kierunku, żeby wydawać jak najwięcej pieniędzy na socjal, a ja chcę iść w tym kierunku, żeby ograniczyć wydatki na socjal. Wy chcecie nas pchać w kierunku katastrofy finansów publicznych, ja chcę nas uratować przed katastrofą finansów publicznych – dodał.

Jak zaznaczył Mentzen: "tu nie bardzo jest miejsce na kompromis". – Wy chcecie doprowadzić do katastrofy, a ja próbuję jakoś tę katastrofę powstrzymać, więc dopóki nie nastawicie swojego nastawienia, do czego chcecie doprowadzić nasz kraj, to żadnej współpracy nie ma i nie będzie – mówił parlamentarzysta.

Prezes partii Nowa Nadzieja odniósł się również do charakteru działalności Morawieckiego. – To jest dokładnie to samo, co robił, gdy przez 6 lat był premierem. W ogóle jak można mówić, że jest się jakąś nową jakością, kiedy się rządziło przez sześć lat? Przecież my doskonale wiemy, na co stać Morawieckiego, bo już to robił przez te wszystkie lata swoich rządów. Wtedy właśnie też zwiększał socjal, wtedy też zwiększał nasze wydatki, wtedy też zwiększał nasze zadłużenie. I teraz nie ma żadnego nowego pomysłu po to, żeby robić to samo, tylko że jeszcze bardziej – tłumaczył Sławomir Mentzen.

Rozwój plus proponuje tzw. pensję rodzicielską

Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego pokazuje swoje pierwsze propozycje. Jedną z nich, która ma wesprzeć demografię, jest pensja rodzicielska. Jak wyjaśniono, miałoby to być świadczenie równe płacy minimalnej dla jednego z rodziców każdego dziecka do 3. roku życia.

"Pensja" ta miałaby być też w pełni oskładkowana i opodatkowana, dzięki niej miałoby przysługiwać prawo do ubezpieczenia w NFZ. Wsparcie byłoby wypłacane zamiast świadczenia 800 plus. Według byłego premiera ma to stanowić realną pomoc w czasie, w którym sprawowanie opieki nad najmłodszymi najbardziej wpływa na sytuację finansową domowego budżetu.

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