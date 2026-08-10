"Bezwstyd i pazerność". Morawiecki o nowej aferze

4,5 mln zł pomocy przeznaczonej dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź trafiło do trzech firm z jednej miejscowości na Dolnym Śląsku.

Wśród beneficjentów znalazła się firma męża wiceprezeski Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która rozdzielała część środków. Jak opisuje Wirtualna Polska, dane straży pożarnej i systemów satelitarnych mają jednak nie potwierdzać, że wskazane nieruchomości znalazły się pod wodą. Sprawą zainteresowało się CBA.

Jak opisuje Wirtualna Polska, łącznie około 4,5 mln zł trafiło do trzech firm związanych z Dziwiszowem. Jedną z nich prowadzi Piotr Konieczyński, mąż Anny Konieczyńskiej, która od lutego 2025 roku jest wiceprezeską KARR i działaczką Koalicji Obywatelskiej.

Morawiecki: Nie ma dla nich świętości

Sprawę skomentował w poniedziałek, za pośrednictwem mediów społecznościowych, lider stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki.

"Sieć aferzystów z Platformy Obywatelskiej drenujących co się tylko da z pieniędzy oplata całe państwo" – napisał były premier.

Parlamentarzysta zaznaczył, że "tym razem, jak ujawniają dziennikarze Wirtualnej Polski, poszły miliony z pomocy dla powodzian dla działaczki KO, jej męża i znajomych, na naprawę uszkodzeń po powodzi, których prawie nie widać".

"Samorządy, szpitale, a teraz pomoc dla powodzian. Nie ma dla nich świętości, nie ma interesu społecznego – są tylko bezwstyd i pazerność" – czytamy we wpisie Morawieckiego.

Sasin: Konieczyńska to działaczka od Tuska

Do sprawy odniósł się również poseł PiS Jacek Sasin.

"Anna Konieczyńska to działaczka od Tuska, wiceprezes agencji, która rozdawała pieniądze 'powodziowe'" – napisał na portalu X były minister aktywów państwowych.

Jak zaznaczył Sasin, "rozdawała tak sprawnie, że jej mąż, sąsiad oraz właściciel lokalnej telewizji dostali 4,5 mln zł".

"Problem w tym, że według danych satelitarnych, straży pożarnej i Wód Polskich nieruchomości te nie zostały zalane" – czytamy we wpisie parlamentarzysty.

Na koniec Sasin postawił pytanie: "Kolejny ze 100 przekrętów zrealizowany?".

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