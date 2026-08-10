Polska piaskownica AI. Ogłoszono nabór

Dzięki temu przedsiębiorcy zyskają wsparcie w dążeniu do zgodności z AI Act, a administracja publiczna – bezpieczne środowisko do testowania rozwiązań AI. Projekt wesprze rozwój sztucznej inteligencji w Polsce i pomoże we wdrażaniu nowych technologii zgodnie z europejskimi wymaganiami. Budżet naboru wynosi 35 mln zł.

Odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców w dobie AI

"Sztuczna inteligencja coraz częściej wspiera pracę firm i instytucji publicznych. Aby nowe rozwiązania mogły rozwijać się w bezpieczny sposób, potrzebne są narzędzia do ich testowania oraz jasne zasady korzystania z AI. Projekt odpowie na potrzeby przedsiębiorców rozwijających systemy AI oraz administracji publicznej, która coraz częściej korzysta z tych technologii" – czytamy w komunikacie.

Dzięki projektowi:

– firmy i urzędy będą mogły bezpiecznie testować rozwiązania AI,

– łatwiej dostosują je do wymagań europejskiego AI Act,

– podczas testowania skorzystają ze wspólnej infrastruktury technologicznej.

W ramach projektu powstanie portal obsługujący dwie ścieżki testowania rozwiązań AI. Ścieżka regulacyjna będzie skierowana do przedsiębiorców oraz administracji rządowej i samorządowej rozwijających systemy AI, w szczególności rozwiązania wysokiego ryzyka. Uczestnicy otrzymają wsparcie eksperckie w dążeniu do zgodności swoich rozwiązań z wymaganiami AI Act. Ścieżka technologiczna będzie przeznaczona dla administracji rządowej i samorządowej. Umożliwi bezpieczne testowanie rozwiązań AI bez ryzyka dla działających systemów oraz bez konieczności zakupu własnej infrastruktury obliczeniowej, wskazano również.

Jak dokonać zgłoszenia?

"Zgłoszenie do piaskownicy AI będzie można złożyć online, a instytucja prowadząca piaskownicę zyska narzędzia do obsługi zgłoszeń oraz do sprawozdawczości wobec Komisji Europejskiej. Administracja publiczna otrzyma dostęp do środowiska technologicznego opartego na infrastrukturze polskich fabryk AI dzięki współpracy z Cyfronetem i PCSS. Urzędy będą mogły korzystać z polskich modeli językowych oraz gotowych komponentów AI m.in. wytworzonych w innych projektach krajowych, takich jak chatboty, asystenci czy rozwiązania OCR" – czytamy dalej.

System zapewni bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych. Projekt obejmie także działania edukacyjne: materiały informacyjne, przewodniki, webinary i szkolenia.

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