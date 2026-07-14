Gigafabryka AI w Polsce? Rząd zdecydował

Decyzja pozwala zagwarantować zakup części mocy obliczeniowej przyszłej infrastruktury AI, co jest jednym z warunków udziału Polski w unijnym projekcie. Gigafabryka AI zapewni firmom, naukowcom i administracji dostęp do bardzo dużej mocy obliczeniowej i zaawansowanych usług z zakresu sztucznej inteligencji. Jednocześnie będzie istotnym impulsem dla rozwoju polskiej gospodarki i krajowego ekosystemu AI, podkreślono.

"Polska zagwarantowała wkład na ponad 400 mln zł w największe centrum obliczeniowe w naszej dotychczasowej historii. Teraz czas na zaangażowanie polskich firm, które będą mogły uczestniczyć w przetargu na budowę" – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w komunikacie.

Wybór siedmiu Gigafabryk AI. Jakie szanse ma Polska?

Gigafabryki AI będą projektowane, finansowane, budowane i eksploatowane przez prywatne konsorcja wyłonione w europejskim postępowaniu prowadzonym przez EuroHPC JU – unijną inicjatywę odpowiedzialną za rozwój infrastruktury superkomputerowej HPC, sztucznej inteligencji (AI) oraz kwantowej. W omawianym projekcie rolą państw członkowskich i Unii Europejskiej jest zagwarantowanie zakupu usług AI w początkowym okresie funkcjonowania Gigafabryki AI – co ma zwiększać przewidywalność przedsięwzięcia i ułatwić jego komercyjną realizację. Deklarowane zaangażowanie Polski obejmuje zakup usług AI o wartości 100 mln euro w latach 2028-2033, przy analogicznym wkładzie Unii Europejskiej, wyjaśniono.

W pierwszym europejskim postępowaniu EuroHPC JU planuje wybór siedmiu Gigafabryk AI – czterech projektów średniej skali (Lot 1) oraz trzech projektów dużej skali (Lot 2). Polska ubiega się o realizację projektu w ramach Lot 1. Gigafabryka będzie rozwijana etapowo – od infrastruktury odpowiadającej co najmniej 25 tys. akceleratorów AI (ekwiwalent NVIDIA H100) do docelowej skali co najmniej 75 tys. GPU.

"Lokalizacja Gigafabryki AI w Polsce oznaczałaby powstanie jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych dla sztucznej inteligencji w Europie. Wartość przedsięwzięcia może przekroczyć 10 mld zł, przy czym całość nakładów inwestycyjnych poniesie prywatne konsorcjum realizujące projekt" – czytamy także.

Nowa infrastruktura umożliwi rozwój i wdrażanie zaawansowanych modeli AI oraz ich wykorzystanie m.in. w ochronie zdrowia, przemyśle, cyberbezpieczeństwie, administracji publicznej i badaniach naukowych. Gigafabryka AI stworzy warunki do realizacji najbardziej wymagających projektów AI przez duże przedsiębiorstwa, w tym trenowania dużych modeli oraz prowadzenia analiz danych na skalę przemysłową. Jednocześnie zapewni startupom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do infrastruktury obliczeniowej, której samodzielna budowa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

Nie tylko Gigafabryka AI

Gigafabryka AI będzie również istotnym uzupełnieniem rozwijanego w Polsce ekosystemu sztucznej inteligencji, obejmującego m.in. Fabryki AI, polskie modele AI oraz inicjatywy wspierające rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji.

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi obecnie uzgodnienia z EuroHPC JU dotyczące dokumentacji programu oraz rozmowy z państwami członkowskimi zainteresowanymi współpracą przy projektach Gigafabryk AI. Rozmowy dotyczą m.in. wzajemnych deklaracji zakupu usług AI, które mają zwiększyć szanse na lokalizację Gigafabryki AI w Polsce oraz zapewnić dostęp do europejskiej infrastruktury również w przypadku realizacji projektu w innym państwie członkowskim.

Zgodnie z harmonogramem EuroHPC JU ogłoszenie europejskiego postępowania planowane jest w lipcu 2026 r. Następnie konsorcja będą miały 15 tygodni na przygotowanie ofert. Podpisanie umów ze zwycięskimi konsorcjami planowane jest na początku 2027 r., a uruchomienie Gigafabryk AI przewidywane jest w 2028 r., zakończono w informacji.

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