Zaćmienie Słońca. Hiszpania wysyła wojsko na Majorkę

Hiszpańskie ministerstwo obrony, na prośbę władz Balearów, rozmieści na Majorce pododdział taktyczny w rejonie pasma górskiego Serra de Tramuntana.

Operacja, która już się rozpoczęła, potrwa pięć dni. Żołnierze mają pomagać w zabezpieczeniu dróg dojazdowych do górskich obszarów, gdzie utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe.

W działania zaangażowanych zostanie również 161 strażaków: 93 na Majorce, 23 na Minorce, 39 na Ibizie i sześciu na Formenterze.

W dniu zaćmienia zwiększona zostanie liczba patroli lotniczych. Służby ratownictwa morskiego skierują natomiast na morze 70 dodatkowych specjalistów.

12 sierpnia niezwykłe zjawisko na niebie. Szturm turystów na Mojorkę

Jednocześnie wprowadzane są ograniczenia w ruchu lądowym. Droga Ma-10 między Andratx i Pollenca będzie w środę (12 sierpnia) zamknięta dla ogólnego ruchu w godz. 15-21.

Z przejazdu będą mogli korzystać m.in. mieszkańcy, osoby posiadające potwierdzone miejsce parkingowe oraz transport publiczny. Ograniczony zostanie także dostęp do części punktów widokowych, zatok i terenów przyrodniczych.

Władze spodziewają się bardzo dużego napływu turystów, mówi się nawet o kilkuset tysiącach. Na Balearach niemal wszystkie jednostki pływające przeznaczone do obserwacji zjawiska zostały już wynajęte.

W stolicy Majorki, Palmie, przygotowano również dodatkowe autobusy, a część plaż ma zostać zamknięta.

Hiszpania najlepszym miejscem na świecie do obserwowania zaćmienia Słońca. Jak będzie w Polsce?

Całkowite zaćmienie Słońca będzie widoczne na Balearach 12 sierpnia. W operacji związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa weźmie udział 33,6 tys. funkcjonariuszy Policji Narodowej i Guardia Civil. Dodatkowo 2,5 tys. mundurowych ma wspierać działania związane z ruchem drogowym.

W Polsce najlepiej oglądać zaćmienie w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie powierzchnia Słońca zostanie przykryta w 88 proc. W Warszawie zasłonięte zostanie 80 proc. słonecznej tarczy, a w Krakowie 64 proc.

Zjawisko rozpocznie się, w zależności od miejsca, kilka minut po godz. 19:00.

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