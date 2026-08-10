Rekordowa liczba migrantów na jednym pontonie przepłynęła kanał La Manche

To rekord liczby osób, które jednorazowo pokonały kanał na jednej łodzi – podała w poniedziałek (10 sierpnia) stacja Euronews, powołując się na francuską służbę ratownictwa morskiego SNSM.

Ponton wyruszył późnym wieczorem w niedzielę (9 sierpnia) z północno-wschodniego wybrzeża Francji. Francuskie jednostki ratownicze eskortowały go do brytyjskich wód terytorialnych, gdzie przejęły go służby Wielkiej Brytanii.

Według lokalnego przedstawiciela SNSM ponton miał około 15 metrów długości.

230 migrantów w jednym pontonie. "Smutny rekord"

Francuska służba określiła zdarzenie jako "smutny rekord", zwracając uwagę na rosnącą liczbę osób umieszczanych na niewielkich i nieprzystosowanych do bezpiecznej żeglugi jednostkach. Poprzedni rekord ustanowiono w lipcu, gdy w jednej łodzi przez kanał przeprawiło się 165 osób.

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych nie potwierdziło dokładnej liczby osób znajdujących się na pokładzie. Potępiło jednak "lekkomyślne i niebezpieczne" działania gangów przemytniczych. Władze ostrzegają, że coraz częściej wykorzystują oni większe pontony, jednocześnie przewożąc na nich bardzo duże grupy ludzi.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło również w ubiegłym tygodniu, gdy ponton z ponad 150 osobami na pokładzie przewrócił się na kanale po zapaleniu się silnika. Konieczna była szeroko zakrojona akcja poszukiwawczo-ratownicza.

Sytuacja w kanale La Manche. Padają rekordy

Problem przepraw przez La Manche pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań migracyjnych dla brytyjskiego rządu. Londyn i Paryż zacieśniają współpracę w celu ograniczenia działalności gangów przemytniczych.

W kwietniu oba państwa zawarły trzyletnią umowę, w ramach której Wielka Brytania ma przeznaczyć do 766 mln euro na wzmocnienie francuskich służb odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa.

Według danych brytyjskiego rządu w pierwszej połowie 2026 r. liczba migrantów, którzy dotarli do Wielkiej Brytanii małymi łodziami, spadła o ponad 42 proc. rok do roku – do nieco ponad 14 tys. osób.

Jednocześnie w ostatnich tygodniach odnotowano wzrost liczby przepraw. 29 lipca przez kanał w ciągu jednego dnia przepłynęły 752 osoby, co było tegorocznym rekordem dziennym.

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