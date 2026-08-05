Amerykańscy biskupi apelują o humanitarną reformę polityki migracyjnej

W wydanych na początku sierpnia oświadczeniach arcybiskup San Antonio Gustavo García-Siller i biskup Saginaw Robert Gruss zwrócili uwagę, że obecny sposób egzekwowania przepisów imigracyjnych rodzi poważne zastrzeżenia natury moralnej.

Apel hierarchów

W liście opublikowanym 3 sierpnia, w setną rocznicę ustanowienia archidiecezji San Antonio tamtejszy metropolią, abp García-Siller wyraził solidarność z migrantami i wezwał katolików do "dobrze ukształtowanego rozeznania moralnego”. Hierarcha podkreślił, że wielu ludzi opuszcza swoje kraje nie z własnej woli, lecz z powodu wojny, przemocy, głodu i prześladowań. Stwierdził, że Kościół nie może milczeć wobec cierpienia osób żyjących w ciągłym lęku przed deportacją.

Arcybiskup opisał doświadczenia rodzin migrantów z archidiecezji San Antonio, które – jak zaznaczył – obawiają się wychodzić z domów, posyłać dzieci do lekarza czy podejmować pracę. Zwrócił uwagę na spadek uczestnictwa we Mszy św. oraz pogarszający się stan psychiczny i fizyczny wielu wiernych. Podkreślił, że Kościół rozwija posługę towarzyszenia migrantom poprzez wizyty duszpasterskie, udzielanie sakramentów oraz pomoc osobom przebywającym w ośrodkach detencyjnych.

Hierarcha skrytykował masowe zatrzymania i deportacje oraz wskazał na doniesienia o naruszeniach praw człowieka w ośrodkach dla migrantów. Wezwał także do stworzenia bardziej dostępnych i sprawnych legalnych dróg migracji, argumentując, że służyłoby to zarówno migrantom, jak i dobru wspólnemu Stanów Zjednoczonych.

Z kolei biskup Robert Gruss z diecezji Saginaw w oświadczeniu z 1 sierpnia przypomniał o "wrodzonej godności” każdej osoby. Zaznaczył, że państwo ma prawo egzekwować przepisy imigracyjne, jednak wydalanie osób, które od lat uczciwie żyją i pracują w USA, budzi poważne wątpliwości moralne. Uznał za uzasadnione deportowanie osób dopuszczających się poważnych przestępstw, jednocześnie pytając, czy sprawiedliwe jest usuwanie tych, którzy wnoszą pozytywny wkład w życie społeczeństwa.

Bp Gruss wezwał do zmian w polityce publicznej, które zagwarantują migrantom poszanowanie praw obywatelskich oraz zapewnią humanitarne egzekwowanie prawa przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa państwa. Zdaniem obu hierarchów konieczna jest kompleksowa reforma systemu imigracyjnego, łącząca skuteczną ochronę granic z poszanowaniem godności i praw osób poszukujących bezpiecznego życia.

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