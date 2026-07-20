Nielegalna migracja. Biskupi krytykują Donalda Trumpa

W opinii przekazanej 8 lipca do Biura Zarządzania i Budżetu (OMB) biskupi wyrazili poparcie dla zakazu finansowania ze środków federalnych działań promujących ideologię gender oraz rozliczania kosztów związanych z aborcją, postulując jednocześnie dalsze zaostrzenie ochrony życia poprzez pełniejsze dostosowanie przepisów do tzw. poprawki Hyde’a. Opowiedzieli się także za wzmocnieniem gwarancji wolności religijnej przy przyznawaniu dotacji.

Biskupi bronią nielegalnej migracji

Największy sprzeciw episkopatu wzbudził przepis zakazujący wykorzystywania funduszy federalnych do zachęcania do nielegalnej imigracji lub jej ułatwiania. Zdaniem biskupów istnieje ryzyko, że działalność katolickich organizacji charytatywnych, polegająca na udzielaniu pomocy humanitarnej migrantom bez względu na ich status prawny, mogłaby zostać błędnie uznana za wspieranie nielegalnej imigracji.

Biskupi zakwestionowali również projekt zakazu finansowania działań promujących „wartości antyamerykańskie”, wskazując na nieprecyzyjność tego pojęcia, a także skrytykowali propozycję obowiązkowego stosowania systemu E-Verify, argumentując, że może ona zwiększyć obciążenia administracyjne organizacji religijnych i non-profit oraz prowadzić do dyskryminacji przy weryfikacji pracowników.

Czytaj też:

Watykan jest przeciw. Przecieki ws. wizyty papieża Czytaj też:

Przełożony Bractwa św. Piusa X: Watykańskie sankcje nieważne u Boga