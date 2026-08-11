Szczepienia dzieci w USA. Trump zdecydował wbrew zaleceniom lekarzy

Zgodnie z dekretem dzieci mają być rutynowo szczepione przeciwko 11 chorobom, podczas gdy dotychczasowy federalny harmonogram obejmował 17 chorób.

Rozporządzenie przewiduje również zmianę sposobu podawania szczepionki MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce. Trump polecił, aby szczepienia przeciwko tym chorobom były podawane osobno, zamiast w ramach jednej skojarzonej szczepionki.

Dekret nakazuje sekretarzowi zdrowia Robertowi F. Kennedy'emu Jr. oraz Centrom Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) opracowanie nowych zaleceń. Biały Dom argumentuje, że zmiany mają doprowadzić do większej elastyczności i dostosowania programu szczepień do danych naukowych oraz praktyk stosowanych w innych rozwiniętych państwach.

Trump zdecydował ws. szczepień dzieci w USA. Nowy dekret krytykują lekarze

Administracja Trumpa od miesięcy dokonuje zmian w polityce szczepień. Najnowszy dekret wpisuje się w działania sekretarza zdrowia, który publicznie kwestionował część dotychczasowych zaleceń dotyczących szczepień i bezpieczeństwa preparatów.

Decyzja spotkała się z krytyką części lekarzy i organizacji medycznych. Przeciwnicy zmian ostrzegają, że ograniczenie liczby szczepień rekomendowanych wszystkim dzieciom może doprowadzić do spadku poziomu ochrony przed chorobami zakaźnymi. Krytykę wzbudził również pomysł rozdzielenia szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce na osobne wizyty.

Trump podczas podpisywania dokumentu ponownie odniósł się także do kwestii bezpieczeństwa szczepionek i ich rzekomego związku z autyzmem, co próbuje wykazać od początku swojej drugiej kadencji.

Czytaj też:

W USA rośnie liczba zachorowań na odrę. Kennedy apeluje o szczepienie dzieci