Szczepienia dzieci w USA. Trump zdecydował wbrew zaleceniom lekarzy
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Świat

Szczepienia dzieci w USA. Trump zdecydował wbrew zaleceniom lekarzy

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Donald Trump, prezydent USA
Donald Trump, prezydent USA Źródło: Wikimedia Commons
Donald Trump podpisał dekret nakazujący zmianę federalnych zaleceń dotyczących szczepień dzieci. Dokument przewiduje ograniczenie liczby szczepionek rekomendowanych rutynowo wszystkim dzieciom oraz zaleca, by szczepienia były wykonywane podczas oddzielnych wizyt. Decyzję prezydenta USA krytykują lekarze.

Zgodnie z dekretem dzieci mają być rutynowo szczepione przeciwko 11 chorobom, podczas gdy dotychczasowy federalny harmonogram obejmował 17 chorób.

Rozporządzenie przewiduje również zmianę sposobu podawania szczepionki MMR przeciwko odrze, śwince i różyczce. Trump polecił, aby szczepienia przeciwko tym chorobom były podawane osobno, zamiast w ramach jednej skojarzonej szczepionki.

Dekret nakazuje sekretarzowi zdrowia Robertowi F. Kennedy'emu Jr. oraz Centrom Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) opracowanie nowych zaleceń. Biały Dom argumentuje, że zmiany mają doprowadzić do większej elastyczności i dostosowania programu szczepień do danych naukowych oraz praktyk stosowanych w innych rozwiniętych państwach.

Trump zdecydował ws. szczepień dzieci w USA. Nowy dekret krytykują lekarze

Administracja Trumpa od miesięcy dokonuje zmian w polityce szczepień. Najnowszy dekret wpisuje się w działania sekretarza zdrowia, który publicznie kwestionował część dotychczasowych zaleceń dotyczących szczepień i bezpieczeństwa preparatów.

Decyzja spotkała się z krytyką części lekarzy i organizacji medycznych. Przeciwnicy zmian ostrzegają, że ograniczenie liczby szczepień rekomendowanych wszystkim dzieciom może doprowadzić do spadku poziomu ochrony przed chorobami zakaźnymi. Krytykę wzbudził również pomysł rozdzielenia szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce na osobne wizyty.

Trump podczas podpisywania dokumentu ponownie odniósł się także do kwestii bezpieczeństwa szczepionek i ich rzekomego związku z autyzmem, co próbuje wykazać od początku swojej drugiej kadencji.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: Reuters / Euronews
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