W USA rośnie liczba zachorowań na odrę. Kennedy apeluje o szczepienie dzieci

Wezwanie padło w momencie, gdy liczba zakażeń osiągnęła poziom nienotowany od 35 lat. "The Guardian" określa Kennedy'ego jako "znanego sceptyka wobec szczepień i osobę rozpowszechniającą dezinformację na temat szczepionek – w tym preparatu MMR chroniącego przed odrą, świnką i różyczką". Sekretarz zdrowia wystąpił z apelem podczas wywiadu dla programu "State of the Union" w stacji CNN.

Jego wypowiedź zbiegła się w czasie z przekroczeniem kolejnego niepokojącego progu. W Stanach Zjednoczonych potwierdzono już 2371 przypadków odry od początku 2026 roku, co oznacza, że liczba zakażeń przewyższyła wynik z całego 2025 roku, kiedy odnotowano to 2289 przypadków. Łącznie w ciągu ostatnich dwóch lat w USA odnotowano więcej zachorowań na odrę niż przez całą wcześniejszą część XXI wieku. Ostatni raz wyższą liczbę przypadków w jednym roku zarejestrowano w 1991 roku.

"Ludzie powinni się szczepić"

Do jednoznacznej deklaracji skłoniła Kennedy’ego prowadząca program Dana Bash. W związku ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego poprosiła go, by zwrócił się bezpośrednio do rodziców i powiedział, że powinni zaszczepić dzieci przeciw odrze, ponieważ szczepionka jest bezpieczna i może uratować im życie. Sekretarz zdrowia odpowiedział: – Rodzice powinni zaszczepić swoje dzieci przeciw odrze. Szczepionka przeciw odrze jest skuteczna – zapobiega zachorowaniu w około 97 proc. przypadków. Ludzie powinni się szczepić.

Później dodał również, że należy przyjmować skojarzoną szczepionkę MMR przeciw odrze, śwince i różyczce, która stanowi podstawową ochronę przed chorobą.

"Apel Kennedy’ego stoi w wyraźnej sprzeczności z jego wieloletnią działalnością, podczas której podważał skuteczność i bezpieczeństwo szczepień. Nawet po objęciu stanowiska sekretarza zdrowia przedstawiał szczepienie przeciw odrze jako wyłącznie kwestię osobistego wyboru oraz niezgodnie z faktami twierdził, że skuteczność szczepionki słabnie. Zdaniem komentatorów wezwanie pojawiło się jednak bardzo późno. Odra rozprzestrzenia się w USA w szybkim tempie, a 37 ognisk epidemicznych wykrytych już w tym roku sprawia, że Stany Zjednoczone mogą utracić status kraju, który wyeliminował odrę – utrzymywany nieprzerwanie od 2000 roku" – pisze "The Guardian".

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