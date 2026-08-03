Kulczyk wchodzi do Australii. "Strategiczny ruch"

Qemetica rozpoczęła sprzedaż swoich produktów rolniczych w Australii. Międzynarodowa grupa chemiczna z polskim kapitałem będzie prowadzić działalność za pośrednictwem nowo utworzonej spółki Qemetica Agricultural Solutions Australia. Firma liczy, że obecność na półkuli południowej pozwoli jej zwiększyć sprzedaż, ograniczyć sezonowość i otworzy drogę do dalszej ekspansji w regionie Azji i Pacyfiku.

– Australia to dla nas nie tylko nowy rynek, lecz strategiczny ruch dla całej Grupy, który pozwoli nam jeszcze lepiej dywersyfikować przychody: geograficznie, sezonowo i walutowo – podkreślił prezes Qemetiki Kamil Majczak.

Australia ma być bramą do Azji

Jak wskazuje spółka, Australia oferuje stabilne otoczenie regulacyjne i jest jednym z najzamożniejszych krajów świata w przeliczeniu na mieszkańca. Lokalny rynek środków ochrony roślin opiera się przede wszystkim na uprawach zbóż, ale ważną rolę odgrywają także wysokomarżowe uprawy specjalistyczne, takie jak owoce, warzywa, winorośl czy rośliny strączkowe.

– Australia to rosnący, duży rynek rolniczy, na którym możemy wykorzystać swoje silne kompetencje w budowaniu długotrwałych relacji z lokalnymi dystrybutorami – powiedział Edgardo Iglesias, szef Qemetica Agricultural Solutions.

Jak dodał, położenie Australii na półkuli południowej pozwala lepiej zarządzać sezonowością sprzedaży dzięki odwróconym cyklom rolniczym. Zdaniem spółki kraj ten może stać się również naturalnym centrum dalszej ekspansji na rynki Azji i Pacyfiku.

Qemetica podkreśla jednocześnie, że Europa pozostaje jej najważniejszym rynkiem. W ostatnim czasie grupa zwiększyła swoją obecność m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Irlandii, jednocześnie rozwijając ofertę nowoczesnych środków ochrony roślin.

Sebastian Kulczyk to polski przedsiębiorca i inwestor, właściciel Kulczyk Investments oraz jeden z najbogatszych Polaków. Jest synem zmarłego biznesmena Jan Kulczyk.

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