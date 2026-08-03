Znana aktorka u boku pierwszej damy. "Dobrze być razem"

"Pałac Prezydencki wypełniła wyjątkowa energia kobiet Polish American Women’s Club BEYOND. Dziękuję za Waszą siłę, przedsiębiorczość i pielęgnowanie polskich tradycji. Od Nowego Yorku po Warszawę – dobrze być znowu razem" – czytamy na profilu pierwszej damy Marty Nawrockiej.

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"Super Express" przypomina, że gdy w zeszłym roku Marta Nawrocka wraz z mężem gościła w USA, spotkała się polonijnymi działaczkami. We wrześniu 2025 roku odwiedziła polskie businesswoman na Greenpoincie. – Waszym wielkim sukcesem jest budowanie siły polskiej wspólnoty tu, w Nowym Jorku. Pokazujecie, że Polki za oceanem to kobiety nowoczesne, zdeterminowane i doceniane. Zajmują ważne stanowiska w wielu branżach na amerykańskim rynku, łączą karierę z obowiązkami rodzinnymi – podkreślała wtedy.

Spotkanie z polskimi businesswoman

Teraz członkinie Polish American Women’s Club BEYOND odwiedziły Pałac Prezydencki. Marta Nawrocka przywitała ponad 30 kobiet, wśród nich znaną aktorkę Alicję Bachledę-Curuś, honorową członkinię Klubu BEYOND. Gwiazda od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Na spotkaniu pojawiła się także Monika Adamski, redaktor naczelną telwizji RAMPA TV, założycielka klubu.

"Pierwsza dama podziękowała przybyłym gościom za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz za kultywowanie polskiej tradycji. Podkreśliła to, z jak wielką pasją i odwagą rozwijają swoje biznesy daleko od Polski, ale wciąż o niej pamiętając" – opisuje "SE".

Polish American Women’s Club BEYOND to projekt Radia RAMPA, skierowany do kobiet polskiego pochodzenia mieszkających i pracujących w USA. Klub powstał z inicjatywy liderek polonijnych, które chciały promować kulturę, język i tradycje polskie, a jednocześnie wzmacniać pozycję kobiet w społeczności emigracyjnej.