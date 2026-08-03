Wałęsa tłumaczy się ze swojej przeszłości: Wytrwałem stosując różne metody

Lech Wałęsa opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym znowu odniósł się do zarzutów dotyczących swojej przeszłości. "Dla tych, którzy chcą mnie pokonać »Bolkiem«, z okazji rocznicy wyjaśniam!" – oznajmił.

"Nie możecie uwierzyć?! Jeszcze raz oświadczam: nigdy nikt mnie nie pokonał, nie zrobił AGENTEM! Od 1953 r. jako 10-latek zaprzysięgłem, że poświęcam życie walce z komunizmem i urwaniem się ZSRR. Wytrwałem na tej drodze stosując różne metody i sposoby w dążeniu do tego wielkiego celu i zwycięstwa! Na tej długiej zwycięskiej drodze był rok 1970 – los postawił MNIE NA CZELE STRAJKU W STOCZNI Gdańskiej. Przegraliśmy, i to jeszcze bardziej zmotywowało mnie do dalszej walki. Z premedytacją wybrałem skomplikowane metody dalszej walki. Bez tych doświadczeń nie byłbym w stanie poprowadzić dalszej zwycięskiej walki" – napisał były prezydent.

"Tamten czas był bardzo skomplikowany i moje metody postępowania musiały być skomplikowane. Wyjaśnienia byłyby bardzo długie i zawiłe, czego nie czyniłem. Po latach widać, że rozegrałem idealnie. Stałem na czele przegranego strajku, zrozumiałem dlaczego, chciałem przygotować i walczyć dalej. Przeciwnicy rozszyfrowali moje zamysły i wybrali wariant wrabiania mnie we współpracę. Jak widać częściowo im to się udało przy pomocy kolesi" – dodał.

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"Wałęsa był tajnym współpracownikiem"

– Dziś, w roku 2026, nie ma żadnych wątpliwości, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem komunistycznej bezpieki o pseudonimie "Bolek". Są na to liczne dowody – mówił w maju rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego.

– Dziś tymi dowodami dysponujemy. W roku 2016, w lutym, prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej przejęli oryginały akt potwierdzające współpracę Wałęsy z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa – podkreślił Rafał Leśkiewicz.

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