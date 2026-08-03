Ministerstwo Zdrowia składa apelację w sporze z Pfizerem

Spór dotyczy 60 milionów szczepionek przeciwko COVID-19, które miały trafić do Polski, ale rząd Mateusza Morawieckiego ostatecznie ich nie odebrał. Gabinet nie zapłacił również za wspomnianą partię produktów mimo umowy podpisanej przez Komisję Europejską w imieniu państw członkowskich. Na jej podstawie do krajów dostarczano ogromne ilości preparatów, którymi w przypadku Polski można byłoby wiele razy zaszczepić każdego mieszkańca kraju, przy czym jak pamiętajmy, nie każdy decydował się na aplikację szczepionki covidowej.

Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Polska ma nie tylko odebrać 64 mln dawek szczepionki, ale także zapłacić koncernowi ponad 5,5 mld zł.



Ministerstwo Zdrowia, w imieniu Skarbu Państwa, złożyło apelację od wyroku sądu. Według MZ, rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, co stało się podstawą do jego zaskarżenia.

Jednocześnie podkreślono, że ze względu na ochronę interesów procesowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobro postępowania nie będzie ujawniać szczegółowych zarzutów apelacyjnych, przyjętej strategii ani przedstawianych dowodów. W komunikacie czytamy: "Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że Rzeczpospolita Polska korzysta i będzie korzystać ze wszystkich przysługujących jej środków obrony prawnej. Działania procesowe prowadzone są przy wsparciu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i wyspecjalizowanych kancelarii prawnych".

Resort zdrowia dodał, że są one ukierunkowane na ochronę interesów Skarbu Państwa, interesu publicznego oraz bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia.

PAŻP złożyła do sądu w Brukseli formalny sprzeciw wobec zajęcia środków należnych Agencji

Spór Pfizera z Polską trwa już trzy lata. Niedawno Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała, że otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) informację o zajęciu wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych. Ma to związek ze wspomnianym wyrokiem sądu w sprawie Pfizer vs. Polska. Agencja podkreśliła, że postępowanie to nie dotyczy jej działalności, a zajęcie środków wynika z obowiązków Eurocontrol jako wykonawcy postępowania egzekucyjnego.

"W związku zajęciem wierzytelności PAŻP z tytułu opłat trasowych w sprawie sądowej całkowicie niezwiązanej z PAŻP, Agencja kontynuuje działania prawne zmierzające do uchylenia zastosowanego zabezpieczenia i odblokowania środków finansowych. Do sądu w Brukseli został wniesiony formalny sprzeciw wobec zajęcia środków należnych PAŻP" — przekazała PAŻP w oświadczeniu opublikowanym w piątek.

Agencja zapewniła, że podejmuje "wszelkie dostępne działania w celu ochrony swoich praw". "Działania te są prowadzone w ścisłej współpracy ze Skarbem Państwa, Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałymi zaangażowanymi w proces interesariuszami krajowymi i międzynarodowymi" — wskazano. Jak dodano, kolejnym etapem sprawy będzie rozprawa wstępna przed właściwym sądem — w połowie sierpnia.

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