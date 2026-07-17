Skandal z zajęciem konta PAŻP na rzecz Pfizera. Ważny ruch agencji

Przypomnijmy, że problem wziął się z kontraktów między Komisją Europejską a koncernami farmaceutycznymi w zakresie wyprodukowania i dostarczenia szczepionek covidowych w ilościach wielokrotnie przekraczających liczbę mieszkańców Europy.

Komornik zajął konto ważnej polskiej instytucji pod egzekucję na rzecz Pfizera

Teraz amerykański gigant farmaceutyczny chce dostać 5,6 mld zł, które Polska ma zapłacić za preparaty przeciw COVID-19, które zostały zakupione w okresie ogłoszonej tak zwanej pandemii koronawirusa. Sąd pierwszej instancji w Brukseli orzekł 1 kwietnia br., że Polska wypłacić miliardy za preparaty. Zanim Warszawa złożyła apelację, amerykański koncern zajął już poprzez komornika konto PAPŻ – instytucji w żaden sposób nie związanej ze sprawą, a jednocześnie absolutnie kluczowej w zakresie bezpieczeństwa żeglugi powietrznej nad Polską. Wystarczy powiedzieć, że PAŻP zajmuje się m.in. zbliżaniem samolotów przy procedurze lądowania.

Spór dotyczy 60 milionów szczepionek przeciwko COVID-19, które miały trafić do Polski, ale rząd Mateusza Morawieckiego ostatecznie ich nie odebrał. Gabinet nie zapłacił również za wspomnianą partię produktów mimo umowy podpisanej przez Komisję Europejską w imieniu państw członkowskich. Na jej podstawie do krajów dostarczano ogromne ilości preparatów, którymi w przypadku Polski można byłoby wiele razy zaszczepić każdego mieszkańca kraju, przy czym jak pamiętajmy, nie każdy decydował się na aplikację szczepionki covidowej.

PAŻP złożyła do sądu w Brukseli formalny sprzeciw wobec zajęcia środków należnych Agencji

Spór Pfizera z Polską trwa już trzy lata. W ubiegłym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) poinformowała, że otrzymała od Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) informację o zajęciu wierzytelności PAŻP z tytułu należnych jej opłat trasowych. Ma to związek ze wspomnianym wyrokiem sądu w sprawie Pfizer vs. Polska. Agencja podkreśliła, że postępowanie to nie dotyczy jej działalności, a zajęcie środków wynika z obowiązków Eurocontrol jako wykonawcy postępowania egzekucyjnego.

"W związku zajęciem wierzytelności PAŻP z tytułu opłat trasowych w sprawie sądowej całkowicie niezwiązanej z PAŻP, Agencja kontynuuje działania prawne zmierzające do uchylenia zastosowanego zabezpieczenia i odblokowania środków finansowych. Do sądu w Brukseli został wniesiony formalny sprzeciw wobec zajęcia środków należnych PAŻP" — przekazała PAŻP w oświadczeniu opublikowanym w piątek.

Agencja zapewniła, że podejmuje "wszelkie dostępne działania w celu ochrony swoich praw". "Działania te są prowadzone w ścisłej współpracy ze Skarbem Państwa, Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałymi zaangażowanymi w proces interesariuszami krajowymi i międzynarodowymi" — wskazano. Jak dodano, kolejnym etapem sprawy będzie rozprawa wstępna przed właściwym sądem — w połowie sierpnia.

Więcej o tym, jak działa PAŻP, Eurocontrol i o całej sprawie opowiedział na kanale Do Rzeczy zajmujący się nią poseł Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik.

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