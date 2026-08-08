Wielka zmiana w e-receptach. Od 13 września system zacznie je blokować

Centrum E-Zdrowia zapowiedziało uruchomienie nowych reguł walidacji, które będą działały w trybie blokującym. Oznacza to, że recepta niespełniająca określonych wymagań nie zostanie przyjęta do systemu.

Zmiany mają ujednolicić zasady techniczne dotyczące recept refundowanych z tymi, które obowiązują już przy wystawianiu recept rocznych. Chodzi przede wszystkim o czas trwania terapii, sposób zapisywania dawkowania oraz prawidłowe określanie wielkości opakowania leku.

Błędnej recepty nie będzie można zapisać

Jednym z głównych celów nowych zasad jest ograniczenie przypadków przepisywania ilości leku przekraczającej 120-dniowy czas terapii. Taki okres jest bowiem zarezerwowany dla recept rocznych.

"Podstawowym celem włączenia nowych reguł jest ograniczenie przypadków wystawiania recept, w których ordynowana ilość produktu leczniczego wykracza poza 120-dniowy czas terapii" – informuje Centrum E-Zdrowia.

System ma również skuteczniej wychwytywać błędy wynikające z rozbieżności pomiędzy zapisanym dawkowaniem a liczbą i wielkością przepisanych opakowań.

W przypadku recept refundowanych konieczne będzie podanie czasu trwania kuracji oraz zastosowanie tzw. strukturalnego dawkowania. Wielkość opakowania musi być natomiast zgodna z informacjami znajdującymi się w Rejestrze Produktów Leczniczych.

Najważniejszą zmianą jest sposób działania systemu. Od 13 września reguły będą miały charakter blokujący. Jeżeli recepta refundowana nie spełni wymagań, nie będzie można jej skutecznie zapisać.

Są wyjątki

Nowe zasady nie obejmą jednak wszystkich recept. Wyłączone zostaną m.in. nierefundowane recepty ze 100-procentową odpłatnością bez oznaczenia "365", recepty recepturowe, wystawiane w ramach importu docelowego oraz recepty farmaceutyczne. Wyjątek przewidziano także dla około 2,5 tys. numerów GTIN dotyczących opakowań o złożonej strukturze, czyli zawierających jednocześnie więcej niż jedną jednostkę definiującą ich pojemność.

Zmiany oznaczają, że błędy w refundowanych e-receptach mają być wychwytywane już podczas ich wystawiania. Dokument niespełniający nowych wymogów zostanie odrzucony przez system i będzie musiał zostać poprawiony.

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