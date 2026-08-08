Niepokojące wieści o Bidenie. Syn ujawnia: Nie jest dobrze

83-letni polityk zmaga się z nowotworem prostaty, który dał przerzuty do kości. Najnowsze informacje przekazał jego syn Hunter Biden. Jak przyznał, choroba powoduje u ojca silny ból i jest dla niego wyniszczająca. Hunter Biden opowiedział o stanie zdrowia byłego prezydenta w obszernym wywiadzie dla BBC, wyemitowanym w piątek wieczorem.

– Rak się rozprzestrzenił, dał przerzuty do kości i dalej – powiedział w rozmowie z BBC. Syn byłego prezydenta przyznał, że choroba jest "bardzo bolesna i pod wieloma względami bardzo wyniszczająca". Jednocześnie zaznaczył, że jego ojciec stara się pozostawać aktywny.

"Nie jest dobrze". Syn Bidena mówi o chorobie ojca

Joe Biden ujawnił diagnozę raka prostaty w maju 2025 roku, niespełna cztery miesiące po zakończeniu swojej prezydentury. Informacja o chorobie pojawiła się po latach dyskusji dotyczących kondycji zdrowotnej polityka.

Biden sprawował urząd prezydenta USA w latach 2021–2025 i był najstarszą osobą w historii Stanów Zjednoczonych pełniącą tę funkcję. Jego wiek i forma podczas prezydentury wielokrotnie wywoływały dyskusje w USA. Szczególnie głośno zrobiło się o tym podczas kampanii wyborczej, gdy jego występ w debacie z Donaldem Trumpem wywołał falę krytyki. Ostatecznie Biden zrezygnował z walki o kolejną kadencję.

Teraz jego syn otwarcie przyznaje, że sytuacja zdrowotna byłego prezydenta jest poważna. – Jedyne, co mogę powiedzieć o moim tacie, o jego obecnym zdrowiu, to to, że chciałbym, żeby więcej narzekał, bo nie jest dobrze – powiedział Hunter Biden.

Mimo choroby były prezydent ma pozostawać aktywny i zabierać głos w sprawach, które uważa za istotne. – Wciąż robi swoje – podkreślił jego syn, dodając, że ojciec nadal bardzo mocno wierzy w swój kraj.

Joe Biden nie wycofał się więc całkowicie z życia publicznego. Po jesiennych wyborach uzupełniających do Kongresu planowana jest publikacja jego wspomnień zatytułowanych "Promise Me, America".

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