"Rządowa tyrania COVID". Bezkarny dzięki Bidenowi Fauci obraził Kongres?

W ub. środę dr Anthony Fauci, który odegrał kluczową rolę w nakładaniu na ludzi tzw. restrykcji, bezprawnych lockdownów i kierowaniu działaniami USA w trakcie ogłoszonej "pandemii" COVID-19, stanął przed senacką Komisją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych Kongresu USA i odmówił udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące tej sprawy.

Fauci bezkarny dzięki Bidenowi. Na komisji nie odpowiedział na pytania senatorów

Mimo swojej działalności w tamtym okresie wobec Amerykanów, Fauci niemal na pewno uniknie odpowiedzialności karnej. Przypomnijmy, że dosłownie w ostatnich godzinach swojego urzędowania w styczniu 2025 roku ówczesny prezydent USA Joe Biden prewencyjnie go ułaskawił. Wynikało to z zapowiedzi Donalda Trumpa, że jeśli wygra wybory prezydenckie, Fauci odpowie za swoje czyny z okresu ogłoszonej "pandemii".

Przed komisją były wieloletni dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych zasłonił się Konstytucją.– Działając zgodnie z poradą mojego pełnomocnika, z należnym szacunkiem odmawiam udzielenia odpowiedzi, korzystając z przysługującego mi prawa wynikającego z piątej poprawki do Konstytucji – odpowiadał na każde pytanie Fauci podczas wysłuchania przed komisją. Nie udzielił odpowiedzi na żadne z ok. 90 zadanych pytań.

Wniosek o ukaranie za obrazę Kongresu

Jednak, jak twierdzą republikański senatorzy, ze względu na prewencyjne ułaskawienie, Fauciemu nie przysługuje prawo do skorzystania z 5. Poprawki do Konstytucji, więc powinien on odpowiadać na pytania. Senat wystąpił więc z wnioskiem o ukaranie byłego Fauciego za obrazę wyższej izby Kongresu.

Senator Rick Scott, republikanin z Florydy podkreślił w poniedziałek, że chce doprowadzić do pociągnięcia Anthony'ego Fauciego do odpowiedzialności. Ewentualna kara za obrazę Kongresu z powodu braku udzielenia odpowiedzi na szereg pytań polityków będzie miała wymiar symboliczny.

W mediach społecznościowych, senator z Florydy napisał: "Rządowa tyrania COVID zniszczyła niezliczone amerykańskie życia. Anthony Fauci był na czele tej destrukcji. Naród amerykański zasługuje na odpowiedzi i odpowiedzialność".

"Tyraniczny faucyzm ery COVID"

PCh24.pl zwraca uwagę na artykuł Josha Hammera 31 lipca opublikowany na portalu Realclearpolitucs.com, który pisze, że dr Fauci, "biurokrata zdrowia publicznego, który stał się twarzą nieudanej reakcji Ameryki na COVID-19" "w zdumiewającym akcie pychy i pogardy dla niezliczonych Amerykanów, którzy ponieśli ciężar tyranicznego faucyzmu ery COVID" "popełnił błąd scjentyzmu: pomylił naukę z dobrem publicznym, którego zapewnieniem zajmują się mężowie stanu".

Autor podkreśla, że "jednoosobowe rządy Fauciego w zakresie terroru biomedycznego w erze COVID-19 stanowiły zwieńczenie trwającego stulecie administracyjnego projektu państwa, polegającego na uwłaszczaniu przez potencjalne elity w Waszyngtonie osądu społeczeństwa".

Wątek ten konstatuje jednak optymistycznym spostrzeżeniem" "na szczęście nie każdy Amerykanin był w równym stopniu poddawany aroganckim, politycznie dogodnym i często zmieniającym się dyktatom Fauciego. Za to należy podziękować naszym Ojcom Założycielom: federalizm złagodził ciężar faucyzmu dla wielu Amerykanów mających szczęście mieszkać w stanach, których polityczne przywództwo sprzeciwiało się panującemu despotyzmowi biomedycznemu w erze COVID-19".

Jako taki stan wyróżniła się dzięki swoim władzom m.in Floryda, ale nie tylko.

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