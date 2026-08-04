Minister uderza w Pełczyńską-Nałęcz. Poszło o wiek emerytalny

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050 oraz minister funduszy i polityki regionalnej, zaproponowała, aby kobiety, które nie mają dzieci, przechodziły na emeryturę w tym samym wieku co mężczyźni, czyli w wieku 65 lat.

Zmiany w wieku emerytalnym?

Szefowa Polski 2050 stwierdziła, że możliwe jest wprowadzenie "dodatkowych rozwiązań" promujących na przykład te kobiety, które zdecydowały się na posiadanie dzieci.

– Być może, jeżeli kobieta ma dzieci, to wtedy jest inny wiek emerytalny. A jeżeli nie ma dzieci – a dzisiaj co druga kobieta młoda ma taki najczęściej wybór życiowy, że nie ma dzieci – to powinna mieć tak samo ustawiony system emerytalny jak mężczyźni – mówiła.

Domańskiego zapytano o pomysł Pełczyńskiej-Nałęcz

O pomysł zrównania wieku emerytalnego bezdzietnych kobiet z wiekiem emerytalnym mężczyzn, został zapytany w RMF FM minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

– Pani minister Pełczyńska-Nałęcz lubi tak w przestrzeni publicznej przedstawić pewien pomysł i szybko ten pomysł znika, robi się trochę zamieszania na Twitterze, trochę ognia w debacie politycznej, po czym dwa tygodnie później już następuje cisza – odpowiedział.

Wiek emerytalny w Polsce

Wiek emerytalny w Polsce wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W 2013 roku z inicjatywy rządu PO-PSL weszły przepisy, które stopniowo go wydłużały, by wiek emerytalny wynosił 67 lat dla mężczyzn i kobiet. Po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości zmiany te zostały cofnięte.

Wysokość emerytury zależy od sumy składek, jakie zostały wpłacone w czasie aktywności zawodowej (tzw. zasada zdefiniowanej składki). Wyliczenie wysokości świadczenia opiera się na kwocie zwaloryzowanych składek zapisanych na koncie ubezpieczonego i subkoncie, a także na zwaloryzowanym kapitale początkowym i na wyrażonym w miesiącach średnim dalszym trwaniu życia.

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