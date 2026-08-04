Gen. Walerij Załużny cieszy się opinią w miarę rozsądnego komentatora sytuacji nad Dnieprem. W porównaniu z innymi przedstawicielami tamtejszych elit nie wydaje się też politykiem zawzięcie antypolskim. Przypomnijmy, że to właśnie on – jeśli wierzyć doniesieniom Zbigniewa Parafianowicza – w nieoficjalnej rozmowie ze stroną polską jako jedyny przyznał, że w Przewodowie spadła ukraińska rakieta, i za to przeprosił. Ponadto, gdy opublikował swego czasu zdjęcie z portretem Bandery, to najwyraźniej wskutek polskiej interwencji fotografię usunął.