"Polskę drażni samodzielność Ukrainy"
Udostępnij3 Skomentuj
Opinie
  • Maciej PieczyńskiAutor:Maciej Pieczyński

"Polskę drażni samodzielność Ukrainy"

Dodano: 
Flagi Polski i Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne
Flagi Polski i Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
CO PISZĄ NA WSCHODZIE Ukraińscy dziennikarze i publicyści prześcigają się w coraz bardziej buńczucznych komentarzach na temat relacji Kijów-Warszawa. Uderza groteskowa wręcz pewność siebie.

Gen. Walerij Załużny cieszy się opinią w miarę rozsądnego komentatora sytuacji nad Dnieprem. W porównaniu z innymi przedstawicielami tamtejszych elit nie wydaje się też politykiem zawzięcie antypolskim. Przypomnijmy, że to właśnie on – jeśli wierzyć doniesieniom Zbigniewa Parafianowicza – w nieoficjalnej rozmowie ze stroną polską jako jedyny przyznał, że w Przewodowie spadła ukraińska rakieta, i za to przeprosił. Ponadto, gdy opublikował swego czasu zdjęcie z portretem Bandery, to najwyraźniej wskutek polskiej interwencji fotografię usunął.

Źródło: DoRzeczy.pl
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Macieja Pieczyńskiego
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także