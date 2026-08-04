Belgia stała się całkowicie zależna od gazu z Rosji. Co na to UE?

Według danych, na które powołuje się Bloomberg, do belgijskich terminali trafiło w zeszłym miesiącu około 400 tys. ton skroplonego gazu ziemnego, a cały ten wolumen pochodził z Rosji. Łączny import LNG do Belgii był jednocześnie o ponad 40 proc. niższy niż rok wcześniej.

Zmiana struktury dostaw jest skutkiem wojny na Bliskim Wschodzie, która zakłóciła transport LNG przez cieśninę Ormuz i utrudniła Europie pozyskiwanie surowca z Kataru.

Wysokie ceny gazu sprawiły również, że wielu europejskich odbiorców ograniczyło zakupy na potrzeby uzupełniania zapasów przed zimą.

Import gazu z Rosji. Belgia na kursie kolizyjnym z polityką UE

"The Brussels Times" zwraca uwagę, że taka sytuacja stawia Belgię w sprzeczności z kierunkiem polityki energetycznej Unii Europejskiej. Od kwietnia obowiązuje zakaz zawierania nowych krótkoterminowych kontraktów na rosyjski LNG, a od stycznia 2027 r. ma wejść w życie pełny zakaz importu tego surowca do UE.

Strategiczna cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana od początku marca w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki na Iran, w których zginął m.in. najwyższy przywódca kraju, ajatollah Ali Chamenei.

Wojna na Bliskim Wschodzie i kryzys energetyczny

Ponieważ przez Ormuz przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i 30 proc. eksportu gazu skroplonego LNG, ceny energii wystrzeliły, osiągając poziomy niewidziane od początku wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 r.

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa od końca lutego, kiedy Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, a Teheran odpowiedział uderzeniami na arabskich sojuszników Ameryki w regionie.

Choć w kwietniu uzgodniono zawieszenie broni, to wciąż nie udało się wypracować trwałego porozumienia pokojowego kończącego wojnę.

W lipcu USA dokonały kilkunastu nalotów na cele w Iranie, w odpowiedzi Teheran przeprowadził ataki m.in. na Bahrajn i Kuwejt.

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