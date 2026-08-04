Ukraina przeprosiła Iran. "Odwołaliśmy atak"

Poinformował o tym Mohsen Rezaei, doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu.

Jak tłumaczył, irańskie siły zbrojne przygotowały plan uderzenia na trzy obiekty na Ukrainie w odpowiedzi na ubiegłotygodniowy atak na irańską jednostkę handlową na Morzu Kaspijskim.

Dodał jednak, że operacja została odwołana po tym, jak – według Teheranu – Kijów przekazał przeprosiny i zapewnił, że incydent nie był zamierzony.

– Mieliśmy zaatakować trzy obiekty na Ukrainie, ale odwołaliśmy atak po przeprosinach strony ukraińskiej – oznajmił Rezaei, cytowany przez irańskie i ukraińskie media.

Iran planował odwetowy atak na Ukrainę

25 lipca Iran oskarżył Ukrainę o atak na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. Teheran nazwał to "aktem agresji" i obwinił Kijów o próbę rozszerzenia wojny na Ukrainie.

Wkrótce potem minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że rozmawiał telefonicznie ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim. Sybiha zapewnił, że Kijów nie dąży do eskalacji konfliktu z Iranem, określił incydent jako niezamierzony i wezwał Teheran do zaprzestania wspierania Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

Iran od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji utrzymuje bliskie relacje wojskowe z Moskwą. Władze w Kijowie i państwa zachodnie wielokrotnie oskarżały Teheran o dostarczanie Rosji dronów wykorzystywanych do ataków na ukraińską infrastrukturę, czemu Iran przez długi czas zaprzeczał.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Upadł kruchy rozejm Trumpa

Po tym, jak w lutym Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, Teheran przeprowadził uderzenia odwetowe na sojuszników Ameryki na Bliskim Wschodzie. Choć w kwietniu uzgodniono zawieszenie broni, to wciąż nie udało się wypracować trwałego porozumienia pokojowego kończącego wojnę.

W lipcu USA dokonały kilkunastu nalotów na cele w Iranie, a Teheran odpowiedział atakami m.in. na Bahrajn i Kuwejt.

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