Duże zmiany u Zełenskiego. Kolejny ambasador Ukrainy wraca do Kijowa

Dekret w tej sprawie został opublikowany w poniedziałek. Stefaniszyna kierowała ukraińską placówką w Waszyngtonie od niespełna roku. O możliwym zakończeniu jej misji media informowały już od kilku tygodni. Sama dyplomatka zapewnia, że rezygnacja nastąpiła z jej inicjatywy.

Stefaniszyna: To była moja decyzja

W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie Ołha Stefaniszyna podkreśliła, że zakończenie misji dyplomatycznej było podyktowane względami osobistymi. – To była moja decyzja – napisała. Była ambasador zaznaczyła, że w czasie swojej kadencji udało się utrzymać amerykańskie wsparcie dla Ukrainy mimo zmian politycznych w Waszyngtonie. "Zwiększyliśmy dostawy amerykańskiej broni i utrzymaliśmy wsparcie dokładnie wtedy, gdy klimat polityczny w Waszyngtonie zmieniał się na naszą niekorzyść" – podkreśliła.

Stefaniszyna zapowiedziała również, że w najbliższym czasie odniesie się do pytań dotyczących swojej sytuacji, które pojawiały się w mediach.

Były minister obrony pokieruje wywiadem

Podczas poniedziałkowej narady kierowników ukraińskich placówek dyplomatycznych w Kijowie Wołodymyr Zełenski poinformował, że były minister obrony Rustem Umierow zostanie nowym szefem Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Prezydent przekazał, że Umierow będzie odpowiadał między innymi za koordynację międzynarodowych porozumień dotyczących dronów. – Umierow będzie koordynował te prace i to nie tylko na Bliskim Wschodzie – powiedział Zełenski.

Według Zełenskiego Ukraina zawarła już porozumienia z dziewięcioma państwami, a rozmowy prowadzone są z kolejnymi piętnastoma krajami. Umierow ma także kontynuować udział w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Poniedziałkowe zmiany Zełenskiego obejmą także ukraińskie placówki dyplomatyczne w Europie. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zakończył swoją misję w Warszawie i wraca do Kijowa. Według zapowiedzi ma objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Taką samą funkcję ma otrzymać ambasador Ukrainy w Czechach Wasyl Zwarycz.

Szef MSZ: Ukraińska dyplomacja to dyplomacja siły

Do zmian odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. "Ukraińska dyplomacja to dyplomacja siły. Dyplomacja, która nigdy nie stoi z boku" – napisał na platformie X.

Minister podkreślił, że Ukraina przygotowuje się do nowego sezonu politycznego i koncentruje się na wzmacnianiu obrony przeciwlotniczej oraz zwiększaniu międzynarodowego wsparcia. "Każdy ambasador i stały przedstawiciel musi być silnym głosem Ukrainy we wszystkich stolicach i siedzibach" – zaznaczył Sybiha.

Czytaj też:

Zełenski pouczył ambasadorów. Różnymi metodami załatwiać broń i pieniądze Czytaj też:

Kto zostanie nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce? W grze dwa nazwiska