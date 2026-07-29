Tusk twittuje po spotkaniu z Zełenskim. "Poinformował mnie"

Prezydent Ukrainy wracał ze Stanów Zjednoczonych, gdzie uczestniczył w pogrzebie senatora Lindseya Grahama.

Tusk: Prezydent poinformował mnie

Donald Tusk przekazał na X (dawniej Twitter), jakie były tematy rozmowy. "Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował mnie o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem" – napisał premier.

"Rozmowa z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat rezultatów jego wizyty w Stanach Zjednoczonych oraz bezpieczeństwa Polski, Ukrainy i całej Europy" – dodał w następnym twicie.

O dzisiejszym spotkaniu prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim" kancelaria premiera poinformowała na platformie X. "Tematem rozmów będzie podsumowanie jego wizyty w Stanach Zjednoczonych i spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem" – przekazała KPRM.

Spotkanie trwało około godziny. Zakończyło się około godziny 18:00. Tusk i Zełenski tym razem nie wystąpili na briefingu prasowym. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała lakoniczny komunikat po spotkaniu, który opublikowała na platformie X.

Zełenski spotkał się z Trumpem

We wtorek Wołodymyr Zełenski przybył do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Donaldem Trumpem. Oświadczył, że priorytetem w jego rozmowach z prezydentem USA była obrona przeciwrakietowa i strategiczna współpraca.

"Dziękuję za wszystko, co wspólnie robimy, by chronić życie Ukraińców i osiągnąć pokój. Przede wszystkim złożyłem prezydentowi Trumpowi kondolencje z powodu śmierci Lindseya Grahama. Był on prawdziwym przyjacielem Ukrainy" – napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych.

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