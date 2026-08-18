Lisicki: Kto jest zdrajcą według Tuska? Ziemkiewicz: Każdy, kto nie jest z jego paczki

Komentatorzy odnieśli się do przebiegu Święta Wojska Polskiego. Szczególną uwagę zwrócili na różnicę w narracjach, prezentowanych z jednej strony przez przedstawicieli rządu na czele z premierem Donaldem Tuskiem, a z drugiej – prezydenta Karola Nawrockiego.

– Doszło do zderzenia różnych wypowiedzi – u prezydenta bardzo wyraźne stwierdzenie: "Bóg, Honor, Ojczyzna", a nie SAFE, natomiast Donald Tusk opowiadał, że zdrajcy nie chcą SAFE. Do tego jeszcze wystąpienie pana Kosiniaka-Kamysza, który rozszyfrował hasło SAFE – zauważył redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.