Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś orędzie

W czwartek szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker poinformował o zaplanowanym na godz. 20 orędziu Karola Nawrockiego. Kancelaria Prezydenta nie poinformowała jaki będzie temat wystąpienie prezydenta.

Orędzie prezydenta Nawrockiego o 20:00

Jedną z możliwości jest kwestia cen paliw. Donald Tusk obiecywał, że jeśli wygra wybory benzyna będzie za 5,19, jednak obecnie oscyluje w granicach 8 – 9 złotych za litr.

Teraz Sejm ponownie uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. W reakcji na stronie głowy państwa ukazał się Komunikat Kancelarii Prezydenta w sprawie procedowanej ustawy o nowym podatku od paliw, w którym argumentuje ona, że celem nie może być kolejny podatek, lecz celem musi być tańsze paliwo. Zdaniem Pałacu prezydenckiego ustawa rządowa nie zawiera mechanizmów gwarantujących przeznaczenie wpływów z podatku na cel obniżki cen paliw, a ponadto wciąż zawiera elementy o charakterze retroaktywnym.

Jest to druga próba koalicji rządowej wprowadzenia dodatkowego podatku na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Jak wspomnieliśmy, Kancelaria prezydenta argumentowała m.in., że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz.

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