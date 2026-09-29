Tusk do Nawrockiego: "Prezydencie, podpisuj". Jest odpowiedź z Pałacu
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Kraj

Tusk do Nawrockiego: "Prezydencie, podpisuj". Jest odpowiedź z Pałacu

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Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Gabinetowej
Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Gabinetowej Źródło: KPRM
Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że nie wie, czy Karol Nawrocki podpisze ustawę, która zdaniem rządu pozwoli obniżyć ceny paliw. Według Przydacza najpierw Orlen powinien obniżyć marżę.

Podczas gdy rząd opowiada się za wprowadzeniem podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych i powrotem pakietu "Ceny Paliwa Niżej", prezydent Karol Nawrocki proponuje rozwiązania pod nazwą "Paliwo Kosztuje Normalnie".

– Jeszcze raz apeluję, podpisuj prezydencie. Jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach – powiedział premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w poniedziałek (28 września) w serwisie X.

Przydacz o wysokich cenach paliw: Orlen powinien obniżyć marżę

Apel szefa rządu komentował w TVN24 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Podkreślił, że decyzja w tej sprawie należy do prezydenta. Wymienił również kilka innych możliwości obniżenia cen paliw.

– Powinna być zamrożona marża, bo Orlen nie powinien zarabiać 2,5 złotego na każdym litrze, tylko może wystarczy mu 30 groszy – argumentował. Obniżka marży to jedno z rozwiązań zaproponowanych w prezydenckim projekcie ustawy.

– Po drugie jest możliwość obniżenia VAT-u, jeśli nie do zera – bo to proponował Donald Tusk – to do 8 procent. Jest opłata paliwowa. Jest akcyza. Można zrobić wiele, natomiast chce się wojować właśnie z prezydentem – przekonywał Przydacz.

Szczecin, 17.09.2026. Ceny paliw na jednej ze stacji Orlenu

Tusk obiecywał paliwo po 5,19 zł. Dzisiaj benzyna kosztuje 8 zł, a diesel 9 zł

– Załóżmy, że prezydent podpisze tę ustawę. Choć ona ma walor niekonstytucyjności niestety, bo łamie podstawową zasadę, czyli że prawo nie działa wstecz. Czy pan jest w stanie obiecać, że jeżeli prezydent podpisze – nie wiem, czy to zrobi – to będzie paliwo po 5,19 zł? – zapytał prowadzącego program Konrada Piaseckiego polityk.

– Panie ministrze, czy ja tu jestem od obietnic? To pan jest od obietnic – odpowiedział dziennikarz.

Paliwo po 5,19 zł to obietnica złożona przez Donalda Tuska przed wyborami w 2023 r. W momencie publikacji tego tekstu (29 września 2026 r.) średnia cena benzyny Pb95 w Polsce wynosi około 8 zł za litr, a cena oleju napędowego to około 9 zł za litr.

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Opracował: Damian Cygan
Źródło: TVN24
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