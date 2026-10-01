Co się stanie, jeśli Gibała wygra? Dziennikarz ujawnia plany Nowej Lewicy

Pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie przyniosła rozstrzygnięcia. Oficjalnie najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała – 36,38 proc. Na drugim miejscu znalazła się popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska z wynikiem 29,91 proc. To oni zmierzą się w drugiej turze zaplanowanej na 11 października.

Interesujący pojedynek rozegrał się również na lewicy. Aleksandra Owca z Razem zdobyła 6,91 proc. głosów, wyprzedzając Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, na którą zagłosowało 4,81 proc. wyborców.

W najnowszym odcinku "Politycznego WF-u" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek analizowali znaczenie tego wyniku dla obu ugrupowań. – Widzimy pewne odbicie w notowaniach Razem i to, że przeskakuje ona Nową Lewicę, nie jest obojętne "dla świata" – ocenił Witwicki. Fijołek określił z kolei rezultat jako "symboliczny cios" dla struktur Nowej Lewicy.

"Szukanie winnych po lewej stronie trwa"

Dziennikarz rozmawiał z politykami Nowej Lewicy o kampanii Gosek-Popiołek i zaangażowaniu lokalnych struktur ugrupowania.

– Była taka stugębna plotka, że oni tak naprawdę nie zaangażowali się za bardzo, bo Gosek-Popiołek nie do końca jest z dawnego SLD – wyrosła w Razem. Anna Maria Żukowska pisała, że niemałe pieniądze poszły na tę kampanię. Szukanie winnych po lewej stronie trwa – mówił Fijołek.

To jednak nie wynik Gosek-Popiołek może okazać się najważniejszy dla przyszłej pozycji Nowej Lewicy w krakowskim samorządzie. Fijołek przytoczył rozmowę z osobą związaną z ugrupowaniem, która zwróciła jego uwagę na potencjalne zmiany w Radzie Miasta. – Proszę zwrócić uwagę, kto zajmie miejsce Łukasza Gibały w Radzie Miasta – miał usłyszeć dziennikarz.

Według Fijołka w przypadku wyboru Gibały na prezydenta jego mandat radnego objęłaby Zuzanna Piekarz. – Sprawdziłem: wejdzie Zuzanna Piekarz, która była w Partii Razem, a teraz jest z nią w ostrym konflikcie. Obecnie należy do obozu Nowej Lewicy i sprawi, że to od tej formacji może zależeć bardzo dużo w przebudowanej Radzie Miasta – relacjonował Fijołek.

"Może nawet wywalczymy przy Gibale wiceprezydenta"

Rozmówca dziennikarza z Nowej Lewicy miał pójść jeszcze dalej. Według jego relacji partia liczy, że ewentualne zwycięstwo Gibały może otworzyć drogę do większego udziału ugrupowania we władzach Krakowa. – Może nawet wywalczymy przy Gibale wiceprezydenta w związku z tym, że zmienia się układ sił – zacytował swojego rozmówcę Fijołek.

Sondaż OGB dla Polsat News i Newsmax Polska przeprowadzony wśród uczestników pierwszej tury wskazywał, że w hipotetycznym bezpośrednim starciu 57,2 proc. badanych deklarowało głos na Gibałę, a 38,4 proc. na Piątkowską. Niezdecydowanych było 4,4 proc.

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