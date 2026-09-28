Wybory w Krakowie. Znamy oficjalne wyniki

Lokale wyborcze w Krakowie czynne były w niedzielę od godz. 7:00 do 21:00. Do zakończenia głosowania obowiązywała cisza wyborcza, co oznaczało zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych.

Tuż po godz. 21:00 stacja Polsat News zaprezentowała dwa niezależne exit polle, które zostały przygotowane przez pracownię Ipsos oraz Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB). Z badania exit poll Ipsos wynikało, że do drugiej tury wyborów na prezydenta Krakowa przechodzą: Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) z poparciem 36,6 proc. i Monika Piątkowska (komitet Ponad Podziałami; popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL) z wynikiem 24,4 proc. wyborców. Na podobne rozstrzygnięcie wskazywał sondaż exit poll wykonany przez OGB. W nim Gibała otrzymał 35,7 proc. głosów, podczas gdy Piątkowska – 28,4 proc.

Oficjalne wyniki wyborów w Krakowie

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) opublikowała już oficjalne wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Potwierdziło się, że w drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska.

Gibała otrzymał 93 042 głosy, co przełożyło się na 36,38 proc. wszystkich ważnych głosów. Natomiast Monikę Piątkowską wskazało 76 514 wyborców (29,91 proc.). Ponowne głosowanie zaplanowano na 11 października.

Wybory na pierwszej turze zakończyli: kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki (44 772 głosy; 17,5 proc.), współprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca (17 684; 6,91 proc.), kandydatka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek (12 303; 4,81 proc.), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (10 523; 4,11 proc.) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (947; 0,37 proc.).

Frekwencja wyniosła 43,5 proc. Oddano 255 785 ważnych głosów. Przypomnijmy, że na finiszu kampanii ze startu w wyborach zrezygnował Jan Hoffman. Głosy oddane przy jego nazwisku zostały uznane za nieważne. Hoffman poparł Łukasza Gibałę.

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa zarządzono po tym, jak w majowym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Do czasu wyboru jego następcy obowiązki prezydenta miasta pełni Stanisław Kracik.